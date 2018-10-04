"Озабоченные геи" Боширов и Петров: в Сети удалили скандальный ролик на песню Слепакова

В Сети высмеяли интервью Петрова и Боширова / Скриншот/видео Facebook

Ставший популярным ролик с иронической песней комика Семена Слепакова про Руслана Боширова и Александра Петрова удалили с официальных страниц шоумена на YouTube, RuTube и Facebook.

Как пишет TJ, ролик был опубликован вечером 3 октября на аккаунтах Слепакова, однако позднее запись удалили и в настоящее время можно найти только копии оригинального клипа.

Отметим, что в песне достаточно много шуток и непристойностей, которые намекают на гомосексуальную связь между Петровым и Бошировым.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.