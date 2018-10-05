"Шпили-вили" Боширова и Петрова: Слепаков объяснил удаление в Сети скандального ролика

Семен Слепаков объяснил удаление ролика на свою песню / Скриншот/видео Facebook

"Песню о солсберецком шпиле", посвященную похождениям отравителей Скрипалей "Петрову" и "Боширову" удалили с YouTube по просьбе ее автора российского исполнителя Семена Слепакова.

Как объяснил сам шоумен в соцсети, он не выкладывал ролик в Интернете, а лишь поделился закрытой ссылкой на него с друзьями, при этом произошла утечка рабочего материала.

"Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было). Я отправил эту ссылку нескольким друзьям узнать мнение. Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось. "Газпром-медиа" здесь не при делах. Удаляли по моей просьбе, как мою авторскую собственность", — подчеркнул юморист.

При этом Слепаков добавил, что доделывать и выкладывать окончательную версию он не планирует, потому что "смысла уже нет".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети начали удалять скандальный ролик на песню Слепакова.