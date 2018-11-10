Российская фигуристка изъявила желание "надрать задницу" Трампу

Фигуристка любит эпатаж / Фото: Instagram/elizaveta_tuktamysheva

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы сказать ему весьма необычную фразу.

"Известный человек, с которым я хотела бы встретиться? Трамп. Чтобы сказать, что смогу надрать ему задницу в Twitter", — написала фигуристка.

/ Фото: Twitter/Elizaveta Tuktamysheva

21-летняя спортсменка также упомянула президента США, отвечая на вопрос о партнере мечты для выступления в парном катании.

"Трамп. Чтобы он выглядел еще глупее. Но возможно ли это?", — ответила Туктамышева.

Напомним, ранее Туктамышева, во время показательной программы в одиночном катании в победном для себя Гран-при "Skate Canada" разделась до нижнего белья прямо на льду.