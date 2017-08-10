Ночной бой на шахте "Бутовка". Воины ВСУ загнали наемников под землю, опубликовано видео

В зоне проведения АТО на Донбассе воины ВСУ, базирующиеся возле шахты "Бутовка", нанесли ответный удар по российским наемникам, открывшим огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Решение о нанесении ответного удара было принято после ночного обстрела из гранатометов, сообщает Военное телевидение Украины, пишет Обозреватель.

"После четырех приходов СПГ по моим позициям мы решили это безобразие устранить. Поэтому был нанесен огневой удар противнику. Загнали его под землю так, чтобы они не шалили. Мелкие огрызания были, но мы не работаем по полям, как они", — рассказал о ночном бое один из воинов.

Напомним, ранее военные сообщали о подлой тактике боевиков на Мариупольском направлении. Террористы поджигают поля, чтобы "выкурить"наших бойцов с позиций.

Видео: Військове телебачення України