Доброволец "Донбасса": в Иловайске "Град" боевиков поздравил бойцов АТО с Днем Независимости

5 сентября 2017, 07:00

Террористы полтора часа долбили "Градами" и минометами большого калибра, говорит Владимир Гунько.

Владимир Гунько

После первого неудачного штурма Иловайска 10 августа 2014 года, когда бойцы добровольческого батальона "Донбасс" ворвались в самое сердце укрепрайона, но быстро смотались, последовал второй штурм, который развивался по якобы доработанному командованием плану.

Об этом боец добровольческого батальона "Донбасс" Владимир Гунько рассказал в интервью "Главреду".

"Мы переночевали в Кутейниково на элеваторе. Затем 18 августа выехали в штаб сектора "Б", там нам сказали, что мы уже заходим другой дорогой: через Многополье на Агрономическое, далее — на Грабское, и полевыми дорогами дальше. Заехали в Иловайск на улицу Виноградную и на дорогу Донецк — Ростов. Заняли школу №14. При этом были обстреляны неизвестными из стрелкового оружия. В подвале школы были местные — женщины, дети. Мы заняли круговую оборону. Другие разместились в полуподвальном помещении спортзала. В тот же вечер был первый обстрел "Градом", примерно в 23:30. Через час — новый. 19 августа была сформирована штурмовая группа, которая должна была штурмовать железнодорожный узел "Иловайск", а меня непосредственно с моим отделением поставили на охрану школы. Там мы вели разве что позиционные перестрелки", — вспоминает доброволец.

По его словам, 19-20 августа боевики предпринимали попытки неудачного штурма, при этом не понятно было, кто в них участвовал — местные террористы или российская регулярная армия.

Боец рассказал, что в помощь "Донбассу" 25-го августа заехал батальон "Ивано-Франковск": "Они были в шоке, что попали в Иловайск, ведь им говорили, что они едут в Мариуполь на охрану общественного порядка. Они были до последнего, выезжали с нами в колонне".

"Вечером 25 августа была расстреляна машина батальона "Херсон" на перекрестке между школой №14 и детским садом. Мы как передовая позиция, которая была ближайшей к этому месту, выдвинулись туда, чтобы ответить и по возможности спасти ребят. Засаду на водонапорной башне расстреляли из гранатомета, к ребятам не могли добраться, потому что их машина была за дорогой, а два тела лежали без признаков жизни (погибли командир батальона патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" Руслан Сторчеус и рядовой Олег Пешков. — Ред.). Через полчаса наша боевая группа вышла забрать тела", — вспоминает гранатометчик.

Бойцы "Донбасса" оборонялись в школе в течение недели. "Большой обстрел был 23 августа накануне Дня Независимости. В тот день к нам приехало непонятное подкрепление. Потому что явились даже ребята, которые не были оформлены, но находились в резерве батальона — люди с оружием и без него. Они приехали где-то в 16:00, а в 19:30 начался обстрел из "Градов", минометами большого калибра. Долбили полтора часа, "поздравляя" с наступающим праздником. Было уничтожено много зданий, в частности, школа. Раненых, Слава Богу, было мало", — добавил доброволец.

Напомним, ранее доброволец рассказал о боях за Иловайск: "Мы не понимали, почему сидели на месте и не наступали".

Больше читайте на "Главреде": "Боец "Донбасса" Владимир Гунько: в Иловайске мы заняли оборону и выживали, как тараканы".

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Донбасс обстрел батальон Град Иловайск доброволец День независимости Гунько
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