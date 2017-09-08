Волонтер рассказал о закрытом совещании главарей ДНР в Донецке

На оккупированной территории Донецкой области все предприятия банкроты и живут за счет дотаций России.

Об этом со ссылкой на "информацию с нескольких закрытых совещаний в ОРДЛО" заявляет волонтер Семен Кабакаев в своем Facebook.

"В конце августа в оккупированном Донецке прошло закрытое совещание по распоряжению Захарченко, рассматривали один из закрытых указов №201 от 28.07.2017, в заседании приняли участие "министр социальной политики" и ряд других "чиновников". Темой обсуждения стала "безнадежная" судьба жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса так называемой ДНР", — пишет он.

Присутствующим якобы было озвучено "тяжелое материальное положение", вследствие чего вырос долг по оплате за коммунальные услуги.

"Было принято решение объединить все не компенсированные льготы, задолженности предприятий за коммунальные услуги и уголь в бюджет с целью признания их "безнадежными". Если говорить открыто, то все предприятия на оккупированной территории Донецкой области банкроты и живут за счет дотаций РФ.

Но на этом не остановились и "министр соцполитики" так называемой ДНР исключила повышение пенсий населению не только в 2017 году, но и в 2018. Причиной этого стал "дефицит финансовых ресурсов", — рассказал Кабакаев.

Из этого следует, что все заявления лидера террористов ДНР Александра Захарченко о "поднятии пенсии" — это блеф и популизм, пишет волонтер.

"Без поддержки РФ все "правительство" банановых республик не протянуло бы и месяца", — подытожил он.

Ранее экс-"министр" ДНР Роман Лягин заявил, что Россия бросила Донбасс.