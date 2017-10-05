Россиянам мало "пушечного мяса" в Сирии, ФСБ вербует боевиков на Донбассе

В подразделениях 1-го "армейского корпуса" ДНР и 2-го "армейского корпуса" ЛНР продолжают активно работать оперативные группы ФСБ РФ для вербовки военнослужащих для участия их в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, характерной особенностей является то, что сотрудники ФСБ РФ при отборе кандидатов отдают предпочтение военнослужащим, которые имеют на руках паспорт гражданина Украины.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на СМИ, что на войне в Сирии погибли тысячи российских наемников, сражавшихся на стороне президента Башара аль-Асада.