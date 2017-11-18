В полиции назвали вероятную причину смертельного пожара в детском лагере "Виктория"

Вероятной причиной смертельного пожара в одесском детском лагере "Виктория" стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

Об этом написал советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

По его словам, 17 ноября эксперты Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) опубликовали технический акт с выводами причины возгорания.

"Согласно акту, пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жила воспитатель", — написал он.

Между тем, издание "Таймер" опубликовало "Вывод из исследования технической причины возникновения пожара" в лагере "Виктория" за подписью начальника исследовательско-испытательной лаборатории ГУ ГСЧС в Одесской области Панкратова. Экспертиза установила, что огонь возник в районе тумбочки в комнате №4 на первом этаже корпуса №5.

В этой комнате жила художественный руководитель танцевального ансамбля "Адель" Егорова.

В тексте исследования отмечено, что Егорова выходила из своей комнаты, а потом, уже возвращаясь, увидела в беседке возле здания вожатых и представителя администрации "Виктории" и присоединилась к ним. После разговоров в беседке она, наконец, пошла к себе и увидела огонь в окнах своей комнаты.

По слухам, Егорова забыла его, потому что спешила на вечернюю планерку руководства лагеря, что и привело к пожару, в котором погибли три девочки.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.