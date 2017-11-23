Начался чат с певицей Анютой Славской

На сайте "Главред" начался чат с певицей, ведущей, координатором социального проекта "Дети необъявленной войны" Анютой Славской.

В ходе чата певица расскажет об идее, сути и целях социального проекта "Дети необъявленной войны", о проблемах и тенденциях музыкального рынка Украины, о целесообразности и пользе квот на украинскую музыку на отечественных радиостанциях, о фестивале "Черноморские игры", на котором она выступила после длительного перерыва в деятельности фестиваля, а также о Дне Украины на международном фестивале "Славянский базар", который Анна провела.

Сейчас Анюта Славская активно занимается всеукраинским социальным проектом "Дети необъявленной войны", герои которого — дети, пострадавшие от военных действий на востоке Украины: переселенцы, сироты, дети воинов, дети-инвалиды, тысячи маленьких украинцев, которые нуждаются в ежедневном внимании и заботе, несмотря на границы, блокпосты и политические игры и торги. Сухие цифры сегодня говорят о 68 погибших в результате войны на Донбассе детях, около 200 получивших ранения, более 1000, кто потерял родителей. Сколько их на самом деле, никто не знает. Как им живется сегодня? Как живется тем, кто остался на неподконтрольной Украине территории Донбасса?

Проект не несет в себе политику или пропаганду. К нему уже присоединились Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Владимир Горянский и Илья Ноябрев, Жан Беленюк и Тимур Мирошниченко, Владимир Данилец и Стелла Захарова, Сергей Варламов и Анатолий Соловьяненко. К чему сводится данный проект, какие цели ставит перед собой, чем он способен помочь маленьким украинцам, на долю которых выпало испытание в виде войны, какова роль знаменитостей, задействованных в проекте — об этом и много другом расскажет Анюта Славская.

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