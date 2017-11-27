ВСУ получат новую партию пушек для борьбы с легкой бронетехникой

В воинские части Министерства обороны Украины отгружена новая партия пушек ЗТМ1 и ЗТМ2.

Таким образом "Завод точной механики" полностью выполнил Государственный оборонный заказ на 2017 год, опережая утвержденный график.

"За 10 месяцев 2017 года предприятием изготовлено 250 пушек ЗТМ1 и ЗТМ2, а также около полумиллиона единиц звеньев различных модификаций (крепления для пушек, — ред.). Тем самым завод обеспечил потребности Министерства обороны Украины и предприятий оборонного промышленного комплекса в полном объеме", — говорится в сообщении "Укроборонпрома".

В пресс-службе отметили, что количество изделий, изготовленных "Заводом точной механики" по Государственному оборонному заказу в 2017 году была крупнейшей за всю историю заказов со стороны Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине провели испытания модернизированного броневика.