ООН прекратила оказание продовольственной помощи жителям Донбасса

Принято решение о прекращении предоставления продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям Украины, пострадавшим в результате военного конфликта на Донбассе.

Представитель Всемирной продовольственной программы заявил, что такое решение о прекращении поставок помощи на восток Украины в последующие два месяца связано с нехваткой финансирования ВПП, сообщает "Немецкая волна".

По его словам, из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.

В то же время, представитель ВПП отметил, что Всемирная продовольственная программа будет продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на востоке Украины как минимум до середины 2018 года и будет продолжать следить за ситуацией в стране.

Напомним, ранее в ООН подсчитали количество погибших за время войны на Донбассе.