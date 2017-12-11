Искусственный интеллект за рулем. Маск раскрыл планы о беспилотных авто

Известный коммерсант-инноватор Илон Маск заявил о том, что принадлежащая ему компания электрокаров Tesla начала разработку собственных интегральных схем искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей.

Такое сообщение опубликовал портал The Register.

"Я хочу отметить, что Tesla серьезно относится к искусственному интеллекту, как в области программного обеспечения, так и в области аппаратов и устройств. Мы разрабатываем собственные интегральные схемы искусственного интеллекта", - заявил он.

Однако, Маск стал дальше распространяться о планах своей компании в этомй сфере, сказа лишь: "Джим разрабатывает специализированные устройства искусственного интеллекта, что, по нашему мнению, будут лучше в мире".

Речь шла об известном инженере Джеймсе "Джимми" Келлере, который стал работать в Tesla в минувшем году.

Напомним, ранее Маск объявил о планах постройки брата-близнеца "HyperLoop" в Чикаго.