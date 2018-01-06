В России отец и сын прятались ночью в ТЦ ради бесплатных аттракционов: видео

В городе Барнаул (Алтайский край, Россия) отец с сыном спрятались в игровой комнате супермаркета - ради того, чтобы после закрытия вволю покататься на аттракционах.

Соответствующую запись с видеокамер наблюдения опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пользователь Ромбесс Краза.

"Клевый папаша. В Барнауле отец со своим сынишкой спрятались в игровой комнате супермаркета. Дождавшись, когда ТЦ закроется, и все сотрудники уйдут, они вышли и всю ночь катались на аттракционах!", - написал он.

Напомним, ранее российский пьяница-отец стал звездой соцсетей.