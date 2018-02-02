День сурка: история праздника и приметы

В пятницу, 2 февраля, отмечают День сурка — праздник, основанный примерно в 1841 году в американском штате Пенсильвания, он распространился не только по стране, но и вышел далеко за ее пределы.

История праздника уходит корнями в давние времена.

В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа, метеорологический прогноз тогда строился по поведению разбуженного животного, которое видело или не видело свою тень.

Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды. В северной Германии в это время пробуждался барсук (в некоторых местах — медведь), там он служил "весенне-зимним барометром".

Ранне-американские упоминания о Дне сурка берут истоки у традиций переселенцев из Германии, известных как пенсильванские голландцы, которые привезли свои обычаи в Америку в XVIII веке.

В Северной Америке, где не водились ни ежи, ни барсуки, роль "метеоролога" перешла к сурку. Так на основе поверья, связанного с сурком, зародилась традиция, которую развили члены Клуба Сурка из пенсильванского Панксатони. Официальным праздником в США День сурка стал в 1886 году.

Ежегодно в этот день рано утром в Панксатони из норы выпускают сурка по кличке Фил, который должен "предсказать сроки начала весны". Если он видит свою тень и лезет спать обратно в нору — будет еще несколько морозных недель, а если день пасмурный, животное не видит тени и не возвращается в нору — стоит ждать раннюю весну.

В Украине с недавних пор отмечают День сурка, хотя традиции предсказывать погоду по поведению животных или птиц чрезвычайно древние. В нашей стране есть два сурка-"метеоролога" — Тимка (живет на биостанции Харьковского национального университета им. Василия Каразина в селе Гайдары) и Мишка (живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре).

Напомним, в прошлом году 2 февраля сурок Тимка предсказал теплую весну и дал прогноз по безвизовому режиму между Украиной и Евросоюзом. Ознакомиться с его прогнозами можно здесь.