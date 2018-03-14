Песах-2018: выходные, даты и традиции

Еврейская Пасха называется Песах. В переводе это название означает "пропустить", так как праздник установлен в честь исхода евреев из Египта и от рабства фараонова, когда Бог "пропустил", "прошел мимо" евреев во время казни первенцев.

Песах-2018: даты

В 2018 году Песах отмечается с вечера 30 марта и длится до вечера 7 апреля.

Традиционно его празднуют на протяжении 7-8 дней. Длительность празднования зависит от места пребывания определенного семейства:

в Израиле отмечается неделю,

за пределами страны – на один день дольше.

Еврейская Пасха: традиции

Песах объединяет весь еврейский народ, так как празднует его каждый, абсолютно каждый верующий еврей, вне зависимости от положения в обществе и финансовых возможностей.

Готовиться к Песаху евреи начинают за несколько недель. Во всех домах проводится генеральная уборка, вся "некошерная" еда (тот самый хамец) сжигается или продается нееврею.

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В период празднования все иудеи читают молитвы и поют псалмы.

Кроме того, на Песах принято собираться за столом всей семьей.

Седер на Песах-2018

Седером называется праздничный ужин в первый день еврейской Пасхи. За стол на Песах принято звать нуждающихся и тех, кто не может провести праздник с родными.

На праздничный стол в эти дни ни в коем случае не ставят хамец, то есть продукты, которые прошли процесс брожения: пиво, дрожжевой хлеб, макароны и т.п.

Вместо этого на Песах главным блюдом выступает маца – пресный хлеб, лепешки из теста, которое еще не взошло. Такие ели древние иудеи в Египте в день исхода, так как у них не было тогда времени печь в дорогу традиционный хлеб.

Также особенным атрибутом седера являются мисочки с соленой водой, которые символизируют слезы женщин, прилитых ими, когда они узнали о приказе фараона убить всех первенцев.

Помимо мацы и мисочек с соленой водой на стол также подают:

харосет – блюдо из фруктов и орехов, часто с добавлением вина,

горькие и острые травы,

мясо с костью, обжаренное на огне – как напоминание о жертвоприношении,

яйца, сваренные вкрутую – как символ цикла жизни.

вареный картофель.

Во время трапезы каждый взрослый еврей должен выпить четыре чаши вина, которые означают обещания Бога для еврейского народа. Пятую ю же чашу оставляют для пророка Элияху, который незримо присутствует на Седере в каждой еврейской семье. Дети и больные пьют виноградный сок.

Интересно, что пьют вино и едят мацу полулежа: так ели в старину свободные богатые люди, а вот горькие травы в память о прошедшем рабстве едят стоя.

За праздничным ужином говорят об истории своего народа и вспоминают самые знаковые события. Главным из них является казнь младенцев в Египте. По преданию, перед тем, как наслать на египтян последнюю из десяти казней, Бог повелел иудеям заколоть и зажарить ягнят, а кровью агнцев пометить свои входные двери. И только в домах, чьи двери были отмечены кровавой меткой, не умер той ночью младенец.

Песах-2018: выходные дни

Первый и последний дни еврейской Пасхи являются выходными, так как в Израиле Песах отмечается на государственном уровне. В последний день Песаха все жители города стараются выбраться отдохнуть к морю или озеру, что есть поблизости.

За первым днем следуют пять дней, которые еще называют Праздничными буднями. И в эти дни можно работать.

Песах и Пасха

Песах и православная Пасха – это разные праздники, объединяет их только то, что оба празднуются весной. К слову, православная Пасха в 2018 году отмечается 8 апреля.

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