Женщины-"зефиринки" и 50 оттенков розового: названы модные тренды весны-лета-2018

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие платья в моде этой весной и летом.

Главный тренд – это все оттенки пастельных цветов: лавандовый, сиреневый, мятный. По словам Тана, главными модницами можно считать женщины-"зефиринок" и тех, кто в одежде предпочитает 50 оттенков розового. "Ну, и, конечно, цвет пудры и коралловый – он никогда не выходит из моды. И не забываем о том, что в моде сейчас цвет мяты", – уточнил дизайнер.

К тому же не выходит из моды красный цвет: "Он в тренде всегда".

Если говорить о принтах, то в моде клетка, "бабушкин цветочек" (очень мелкий) и "горох".

"Вообще, сейчас модно сочетать несочетаемое: когда в одном ансамбле сразу сочетается и клетка, и полоска; или, допустим, клетка совместно с "горохом"; или клетка совместно с цветочным принтом", – рассказал Андре Тан.

Кроме того, в этом сезоне остается модной длина миди и платья свободного кроя.

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