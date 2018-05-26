"Умная" колонка "слила" запись частной беседы посторонним лицам

В США "умная" колонка Echo с ассистентом Alexa самостоятельно включилась во время частной беседы супругов, а затем отправила запись коллеге мужа.

Как пишет The Verge, коллега сам сообщил паре, что получил запись их разговора. Мужчина был уверен, что колонку супругов взломали. К счастью, супруги просто обсуждали паркетный пол.

Представитель Amazon подтвердил, что такой инцидент имел место быть. Однако, по их словам, это была случайность, а вовсе не шпионаж за пользователями.

"Echo проснулся из-за слов в фоновом разговоре, что звучит как Alexa. Потом следующая беседа была услышана как запрос "отправить сообщение". В этот момент Alexa сказала вслух "Кому?". А фоновая беседа супругов была интерпретирована как имя в списке контактов клиентов. Затем Alexa спросила вслух: "[контактное имя], правильно?" и интерпретировала фоновую беседу как "правильно". Эта последовательность событий очень маловероятна, но мы оцениваем варианты, чтобы сделать этот случай еще менее вероятным", – заявили в Amazon.

Тот факт, что Alexa иногда включается при фоновых разговорах, подтвердили и другие владельцы "умных" колонок. Причем таких немало.

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