"Педагог и наставник". В США учитель попался на сексе с несколькими школьницами

В штате Джорджия (США) 1 июня был арестован учитель Спенсер Херрон − по обвинению в интимных связах со школьницами.

Соответствующее сообщение в понедельник, 4 июня, опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Согласно имеющимся данным, мужчина работал учителем с 2003-го и даже был признан "учителем года" в 2017-м.

По версии следствия, Херрон имел интимные отношения с тремя ученицами, причем одну из них она несколько раз приглашал в школу после уроков − якобы для обсуждения учебных вопросов.

Задержанному правоохранителями штата Джорджия были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях сразу по трем пунктам уголовного законодательства.

Напомним, во Франции учитель получил условный срок за секс с 14-летней ученицей.