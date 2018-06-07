В России таджик-гастарбайтер "раскрутил" 13-летнюю школьницу на секс, обещая сделать "любимой женой"

В России, в Саратовской области, гастарбайтер из Таджикистана соблазнил 13-летнюю дочь своей работодательницы.

Такое сообщение опубликовали российские СМИ. 32-летний мужчина работал в кафе, которым владела мать школьницы. Вскоре между ним и девочкой-подростком завязались романтические отношения, быстро переросшие в секс.

Мужчина обещал жениться на соблазненной шестикласснице на ней, при этом не скрывая, что имеет двух жен в Таджикистане. Гастарбайтер упирал на то, что саратовская школьница, станет ему "третьей, любимой женой".

Вскоре о связи узнала мать девочки и немедленно обратилась в полицию. По версии правоохранителей в период с сентября 2017 года до февраля 2018 года парочка множество раз занималась сексом – как правило, в салоне автомобиля.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве задержали 46-летнего мужчину за развращение школьницы.