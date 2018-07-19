"Гиперлупа до Троещины", "Кипятка в оба крана": в Сети троллят Кличко в день рождения

В четверг, 19 июля, свой день рождения отмечает киевский мэр Виталий Кличко. В этот день столичному градоначальнику исполнилось 47 лет.

Кличко-старший запомнился не столько своей деятельность на посту мэра города, сколько многочисленными оговорками, "ляпами" и смешными фразами, многие из которых уже стали крылатыми.

Одним из самых популярных "ляпов" Кличко стал призыв киевлянам "подготовиться к земле". Вероятно, киевский мэр имел в виду подготовку к зиме:

Не менее популярной стала фраза Кличко о том, что что если горячей воды не будет, то "ее надо подогреть":

Совсем запутал киевлян и своих подчиненных Кличко, пытаясь разобраться с числом своих заместителей. На одном из совещаний он заявил, что у него лишь два зама, четверо из которых мертвым грузом лежат в Кабмине:

Оконфузился Кличко и поздравляя певца Святослава Вакарчука с 40-летием. Мэр Киева не только перепутал возраст но и забыл имя музыканта:

Заявление Кличко о том, что "не все могут смотреть в завтрашний день своего времени" стало хитом в Сети:

А комментируя обрушение части Шулявского путепровода, Кличко многозначительно изрек, что мост просто устал:

Отметим, что в соцсетях пользователи уже высказали свои пожелания столичному градоначальнику в день рождения:

"І щоб в кармані завжди було 8 грн на проїзд", — напоминает о недавнем повышении цен на проезд в общественном транспорте .

"людям с отбитой башкой в политике делать нечего - пусть идет физруком в школу!", — категорично высказался .

"Гiперлупу тебе до Троещины", — ерничает .

"Ага кип'ятку в обидва крани", — намекает на перебои в работе коммунального хозяйства .

"бив би краще морди на рингу", — добавил .