Мебель будет в безопасности, а кот - счастлив: как правильно стричь когти пушистику

Узнайте, как правильно и без стресса стричь когти коту, чтобы он был здоровым, счастливым и не вредил вашему домашнему уюту.

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Когда и как правильно стричь когти коту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Стричь когти котам - это не только уходовая процедура, но и важный аспект для сохранения здоровья питомца. У домашних котов естественный процесс стирания когтей не происходит так интенсивно, как у их диких предков. Поэтому регулярное подстригание становится необходимым для предупреждения проблем с когтями и избежания случайных травм.

Зачем стричь когти кошкам

Регулярная стрижка когтей помогает сохранить здоровье кошки. Слишком длинные когти могут врастать в подушечки лап, что приводит к боли и дискомфорту. Подстригание когтей защитит мебель и другие предметы интерьера. Ведь коты точат когти, чтобы обновить их и обозначить свою территорию.

Играя кот может случайно поцарапать вас своими острыми когтями. Подстригание когтей поможет обезопасить ваши отношения с котом и избежать царапин и ран.

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Когда можно стричь когти коту

Стричь когти коту можно в любое время, но лучше делать это тогда, когда он будет спокоен и расслаблен. Важно также выбрать время, когда кот не будет подвержен стрессу или раздражению. Взрослым котам рекомендуется стричь когти раз в 2-4 недели.

Частота стрижки когтей зависит от нескольких факторов:

Возраст кота : котятам обычно не стригут когти до 3-4 месяцев. Образ жизни: котам, живущим в квартире, когти нужно стричь чаще, чем тем, кто имеет доступ к улице. Индивидуальные особенности: некоторые коты точат когти больше, чем другие.

Вот несколько признаков того, что коту пора стричь когти:

Когти щелкают по полу, когда кот ходит.

Когти цепляются за одежду и мебель.

Когти загибаются в подушечки лап.

Кот царапает мебель и другие предметы.

Как правильно стричь когти коту

Прежде всего, нужно использовать специальные ножницы для кошек, а не обычные. Во время подстригания необходимо быть осторожными и избегать повреждений, которые могут привести к боли и кровотечению.

Подготовьте инструменты: когтерезка, кровоостанавливающее средство (например, перекись водорода или специальный порошок), лакомство. Успокойте кота, погладьте его, поговорите с ним ласково. Возьмите лапу кота в руку, слегка надавите на подушечку, чтобы коготь высунулся. Отрежьте острый кончик когтя. Срезайте немного, чтобы не задеть пульпу (сосудисто-нервный пучок) в лапе. Если вы случайно задели пульпу, остановите кровотечение кровоостанавливающим средством. Похвалите кота и дайте ему лакомство.

Как подстричь когти коту

Существует несколько способов стричь когти коту. На коленях - это самый простой способ, но он подходит не для всех котов.

На столе - этот способ может быть более удобным для некоторых котов.

С помощью специального держателя. Держатель поможет вам зафиксировать кота, чтобы он не вырывался.

Если вы не уверены, как правильно стричь когти коту, лучше обратиться к ветеринару или грумеру.

Когда начинать стричь когти котам

Лучше всего начинать обрезание ногтей коту с того момента, когда он еще котенок. Это позволит привыкнуть ему к процедуре и избежать негативных ассоциаций с ней в будущем.

В первые недели жизни кошек, их когти очень мягкие и тонкие. Однако примерно через 1,5-2 месяца они становятся более плотными и острыми и могут привести к царапинам. В возрасте 4 месяцев когти грубеют еще больше, а в 6 месяцев пластина формируется полностью.

Ветеринары рекомендуют начинать подстригать когти котенку не раньше, чем с 15-той недели жизни. В этот период коготь достаточно плотный, что делает невозможным его растрескивание во время подстригания. Кроме того, именно в раннем возрасте животные быстрее привыкают к гигиеническому уходу.

Как остановить кровь из когтя кота

Если во время подстригания когтей у кошки возникло кровотечение, следует немедленно прекратить процедуру и нанести антисептическое средство для остановки кровотечения. Затем стоит наложить стерильный бинт на поврежденное место. В случае необходимости, обратитесь к ветеринару за помощью.

Подстригание когтей является важным аспектом ухода за животными. Эта процедура поможет сохранить их здоровье и комфорт, поэтому стоит заботиться о правильном и регулярном подстригании ногтей.

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