Можно ли праздновать 40-летие: окончательный ответ священника

40-летний юбилей с давних пор был окружен тайнами.

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Можно ли праздновать 40-летие / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

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Почему говорят, что праздновать 40 лет нельзя

Что об этом думает священник

В Украине существует много "суеверий", один из них о том, что 40 лет нельзя отмечать и праздновать. Многие люди не празднуют эту дату, потому что верят, что с ними произойдет что-то нехорошее.

Главред решил разобраться, можно ли праздновать 40 лет.

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Почему нельзя отмечать 40-летие мужчинам и женщинам

Известно, что в христианстве цифра 40 имеет важное значение в различных событиях. Согласно этой вере, Всемирный потоп длился 40 дней, Моисей водил евреев по пустыне в течение 40 лет, а Иисус, после распятия, оставался на небесах в течение 40 дней. Существует также убеждение, что душа усопшего пребывает на земле в течение 40 дней после смерти, и женщина, родившая ребенка, не может посещать храм в течение 40 дней.

В астрологии считается, что возраст 40 лет - это переходный момент, когда на человека начинают влиять Плутон и Уран. Эти планеты, по верованиям, предсказывают радикальные изменения с негативными последствиями, такие как разводы, кризисы, несчастные случаи и проблемы со здоровьем.

Что говорит священник о праздновании 40-летия

Священник ПЦУ Алексей Филюк говорит, что этот запрет не более, чем простой предрассудок.

"Каждый день, когда мы просыпаемся - это праздник, который называется жизнь. Каждый день нужно принимать, как важный подарок. Поэтому 40 лет можно праздновать", - сказал он.

Кроме того, с научной точки зрения, празднование любой даты и любого возраста является приемлемым. Сорокалетний юбилей не является противопоказанием для торжества.

Можно ли праздновать 40-летие - видео:

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Кто такой Алексей Филюк? Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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