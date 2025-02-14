Можно ли праздновать 40-летие: окончательный ответ священника

Вы узнаете:
- Почему говорят, что праздновать 40 лет нельзя
- Что об этом думает священник
В Украине существует много "суеверий", один из них о том, что 40 лет нельзя отмечать и праздновать. Многие люди не празднуют эту дату, потому что верят, что с ними произойдет что-то нехорошее.
Главред решил разобраться, можно ли праздновать 40 лет.
Почему нельзя отмечать 40-летие мужчинам и женщинам
Известно, что в христианстве цифра 40 имеет важное значение в различных событиях. Согласно этой вере, Всемирный потоп длился 40 дней, Моисей водил евреев по пустыне в течение 40 лет, а Иисус, после распятия, оставался на небесах в течение 40 дней. Существует также убеждение, что душа усопшего пребывает на земле в течение 40 дней после смерти, и женщина, родившая ребенка, не может посещать храм в течение 40 дней.
В астрологии считается, что возраст 40 лет - это переходный момент, когда на человека начинают влиять Плутон и Уран. Эти планеты, по верованиям, предсказывают радикальные изменения с негативными последствиями, такие как разводы, кризисы, несчастные случаи и проблемы со здоровьем.
Что говорит священник о праздновании 40-летия
Священник ПЦУ Алексей Филюк говорит, что этот запрет не более, чем простой предрассудок.
"Каждый день, когда мы просыпаемся - это праздник, который называется жизнь. Каждый день нужно принимать, как важный подарок. Поэтому 40 лет можно праздновать", - сказал он.
Кроме того, с научной точки зрения, празднование любой даты и любого возраста является приемлемым. Сорокалетний юбилей не является противопоказанием для торжества.
Можно ли праздновать 40-летие - видео:
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Кто такой Алексей Филюк?
Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.
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