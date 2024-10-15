Наклонен на 45 градусов: почему курсор мыши имеет именно такую ​​форму

Первоначально, курсор был задуман как вертикальная стрелка, направленная строго вверх, но все изменилось.

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Почему курсор мыши имеет такую ​​форму, / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Многие задаются вопросом: почему курсор мыши имеет такую форму и почему он всегда наклонен под углом, а не вертикален? Это, на первый взгляд, странное решение оказывается связано с историей разработки графических интерфейсов.

Исторические корни

Первоначально, курсор был задуман как вертикальная стрелка, направленная строго вверх. Изобретатель компьютерной мыши Дуглас Энгельбарт считал такую форму логичной для выполнения задач выделения и навигации, отметил эксперт на сайте StackExchange. Однако, с появлением первых графических интерфейсов в 1980-х годах, было принято решение изменить форму курсора.

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Первый коммерческий графический интерфейс был разработан исследовательским центром Palo Alto Research Center (Xerox PARC) в рамках создания компьютера с графическим пользовательским интерфейсом. Однако тогдашние дисплеи имели низкое разрешение, что создавало проблемы с отображением тонких и мелких деталей. Вертикальный курсор выглядел размытым и плохо читаемым.

Почему курсор мыши под углом?

Решение оказалось простым и гениальным: наклонить курсор под углом 45 градусов. Это позволило более чётко отобразить курсор на экране. Одна из его граней была вертикальной, что помогало в точности наведения, а наклоненная сторона обеспечивала более чёткое изображение при малом количестве пикселей.

Традиция, оставшаяся в веках

С тех пор прошло более 30 лет, технологии шагнули далеко вперёд, и современные дисплеи имеют высокое разрешение, где такая проблема больше не актуальна. Однако традиция использовать курсор, наклонённый на 45 градусов, сохранилась. Это стало настолько привычным, что любые изменения могли бы создать путаницу среди пользователей.

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