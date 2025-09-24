Почему на теле появляются синяки: специалист дал неожиданный ответ

Вы узнаете:
- Какие бывают синяки
- В каком случае из-за синяков надо проводить диагностику
Мало кто задумывается, чего не хватает в организме, когда появляются синяки. А это очень важно для хорошего самочувствия, если синяки возникают без какой-либо видимой причины.
Главред узнал, какие синяки должны насторожить, а к каким достаточно приложить холод. Об этом в эфире Сніданок з 1+1 рассказал заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский.
От чего возникают синяки
Врач объяснил, что синяк образуется в результате выхода крови из сосудистого русла в межклеточную среду. Фактически, синяк является микроизлиянием. При этом, различают три вида синяков: от удара, под глазами и "без причины".
От удара синяки возникают из-за больших гематом, как следствие повреждения стенки сосуда. Под глазами синяки возникают как и из-за переутомления, так и из-за генетической особенности.
А вот самые интересные синяки - те, что якобы возникают без причины. Но на самом деле причина их возникновения есть, но ее надо найти, путем диагностики.
При этом Валихновский отметил, что снять отек с синяка, чтобы организм быстрее его рассосал, можно только если он вызван ударом.
Смотрите видео о том, почему появляются синяки:
О персоне: Ростислав Валихновский
Ростислав Валихновский - священник Украинской Православной Церкви, заместитель руководителя Государственного управления делами Президента Украины (2008-2010), советник министраМЧС Украины, руководитель отдела экстренной медицины и по вопросам внедрения системы "112" МЧС Украины (2010-2012), заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, врач-хирург, личный врач Президента Украины Виктора Ющенко с 2005 года, пишет Википедия.
