Почему на теле появляются синяки: специалист дал неожиданный ответ

Врач объяснил, что значит, если на теле появляются синяки без причины.

https://glavred.info/life/pochemu-na-tele-poyavlyayutsya-sinyaki-specialist-dal-neozhidannyy-otvet-10700654.html Ссылка скопирована

Какие синяки должны насторожить / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие бывают синяки

В каком случае из-за синяков надо проводить диагностику

Мало кто задумывается, чего не хватает в организме, когда появляются синяки. А это очень важно для хорошего самочувствия, если синяки возникают без какой-либо видимой причины.

Главред узнал, какие синяки должны насторожить, а к каким достаточно приложить холод. Об этом в эфире Сніданок з 1+1 рассказал заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский.

видео дня

От чего возникают синяки

Врач объяснил, что синяк образуется в результате выхода крови из сосудистого русла в межклеточную среду. Фактически, синяк является микроизлиянием. При этом, различают три вида синяков: от удара, под глазами и "без причины".

От удара синяки возникают из-за больших гематом, как следствие повреждения стенки сосуда. Под глазами синяки возникают как и из-за переутомления, так и из-за генетической особенности.

А вот самые интересные синяки - те, что якобы возникают без причины. Но на самом деле причина их возникновения есть, но ее надо найти, путем диагностики.

При этом Валихновский отметил, что снять отек с синяка, чтобы организм быстрее его рассосал, можно только если он вызван ударом.

Смотрите видео о том, почему появляются синяки:

Читайте также:

О персоне: Ростислав Валихновский Ростислав Валихновский - священник Украинской Православной Церкви, заместитель руководителя Государственного управления делами Президента Украины (2008-2010), советник министраМЧС Украины, руководитель отдела экстренной медицины и по вопросам внедрения системы "112" МЧС Украины (2010-2012), заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, врач-хирург, личный врач Президента Украины Виктора Ющенко с 2005 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред