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Почему яичный желток бывает разного цвета: какой из них полезнее и вкуснее

Мария Николишин
4 февраля 2025, 14:53
263
Оказывается, что цвет яичного желтка может о многом рассказать.
Почему яичный желток бывает разного цвета: какой из них полезнее и вкуснее
Что влияет на цвет желтка / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • От чего зависит цвет желтка
  • Влияет ли цвет на вкус

Пожалуй, многие когда разбивали яйцо видели светло-желтый, более насыщенный желтый или даже оранжевый цвет желтка.

Главред решил разобраться, почему желток бывает разного цвета.

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Что влияет на цвет желтка

Как пишут эксперты Eat This Not That, цвет желтка может быть разным по нескольким причинам. В частности, это тесно связано с кормом, которым питалась курица. Например:

  • Бледно-желтый желток появляется у кур, которых кормили пшеницей, ячменем или белой кукурузой.
  • Ярко-желтый или желто-оранжевый желток - результат диеты, богатой на кукурузу или люцерну.

Также насыщенный оранжевый цвет может появиться из-за употребления бархатцев, красного перца или травяных кормов. Также такой цвет могут иметь яйца кур, которые питаются на открытом пастбище, где поедают растения и насекомых.

Кроме рациона, влияние имеет сезонность. Летом и весной куры больше времени проводят на улице, где находят природные источники каротиноидов, влияющих на цвет желтка.

Являются ли оранжевые желтки более полезными

Цвет желтка не является прямым показателем его питательной ценности. Содержание витаминов A, D, E, K и омега-3 жирных кислот больше зависит от условий содержания курицы, чем от цвета желтка.

Однако, по словам экспертов, темные желтки могут содержать больше каротиноидов - антиоксидантов, которые полезны для здоровья глаз и могут снижать риск воспалительных заболеваний.

Влияет ли цвет желтка на вкус яиц

Фермеры и кулинары отмечают, что яйца от кур, которые питаются естественным кормом, имеют более насыщенный вкус. Это объясняется большим количеством белка в их рационе - насекомые, трава и зерновые культуры делают желток более ароматным.

Почему яичный желток бывает разного цвета: какой из них полезнее и вкуснее
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

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