"Путин меня зовут": безумная россиянка в Испании пыталась сорвать украинский митинг

Безумная россиянка в Испании пыталась сорвать украинский митинг/ коллаж фото УНИАН и скриношты из видео

В Испании неадекватная гражданка России в муниципалитете Кальпе пыталась сорвать антивоенный митинг украинцев. Известная украинская блогерка и светская львица Рамина Эсхакзай опубликовала соответствующее видео в Instagram.

В ролике видно, что женщина, которая находится в глубоком бальзаковском возрасте, и, вероятно, употребившая крепкие алкогольные напитки матерно ругалась в адрес украинцев. И, более того, позволяла себе фразы ‒ типа "Украину мало обстреливают".

Далее ‒ участники митинга (облаченные в вышиванки с сине-желтыми флагами и с антивоенными плакатами в руках) пытались прогнать неадекватную россиянку. Однако та упорно не уходила. На пике своей неадекватности она даже попыталась напугать украинцев криками типа: "Владимир Путин меня зовут!"

Напомним, ранее россиянка пожаловалась на то, что ей так и не удалось снять жилье в Грузии. Ей постоянно отказывали в брони владельцы квартир после того, как слышали ответ на вопрос о войне против Украины.

Поскольку гражданка страны-агрессора так и не дала адекватный ответ, то ей никто не сдал жилье.

Ранее другая женщина из страны-агрессора, России, говорила, что терпела невыносимую "русофобию" от персонала в турецком отеле Fame Residence Goynuk в городе Кемер.

"На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я "пошла вон". И постоянно повторял: "Да кто ты такая!". В Турции была раз 100! Последние годы вообще путешествовали с мужем на машине самостоятельно по разным уголкам страны. Всегда было прекрасное отношение к нам. В этот раз тоже отель выбирала очень долго, читала отзывы, изучала фото. В итоге отвратительное отношение персонала!" – негодовала туристка из страны-агрессора.

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