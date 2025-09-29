Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химии

Вы узнаете:
Со временем в любой квартире или офисе возникает необходимость прочистки канализационных труб от жировых отложений и других загрязнений.
В большинстве случаев справиться с этой задачей можно без помощи профессионалов, используя простые подручные средства, пишет Главред.
Что делать при сильном засоре
Если засор особенно стойкий, можно использовать смесь из обычной и кальцинированной соды — по 50 граммов каждой.
- Засыпьте порошок в слив, а затем влейте по 150 мл 9% уксуса и любого жидкого хлорсодержащего средства (например, отбеливателя).
- Чтобы избежать неприятного запаха, закройте слив пробкой и оставьте на 30 минут.
Этот способ хорошо справляется даже с застарелыми загрязнениями.
Как прочистить трубу при стоячей воде
Для устранения легких засоров подойдет простой домашний способ: засыпьте в слив стакан пищевой соды, а затем залейте стаканом уксуса. Эти компоненты вступят в реакцию, образуется пена, способная разъесть жир и устранить слабые пробки в трубах. Особенно хорошо этот метод работает на кухне, где часто скапливаются жирные отложения.
Чем растворить жир в трубах
Самым популярным способом избавления от жира внутри труб остаются химические средства бытового назначения. Одно из них — хорошо известный "Крот". Он содержит активные компоненты, которые эффективно разрушают жировые и органические отложения, помогая восстановить нормальный отток воды.
Как профессионалы устраняют засоры
Если домашние средства не помогают, сантехники используют специальное оборудование. Один из самых действенных инструментов — гидродинамическая установка.
Она подает воду под высоким давлением, пробивая даже сложные засоры и одновременно промывая внутреннюю поверхность труб. Этот метод гораздо эффективнее, чем классическая прочистка тросом, и позволяет полностью очистить систему от загрязнений.
Как эффективно прочистить слив: советы экспертов
Кристаллическая сода — проверенное временем и недорогое средство, которое успешно применяется для прочистки труб уже многие поколения. Благодаря высокой щелочной активности, она эффективно растворяет жир, пищевые остатки, мыльные отложения и другие типичные загрязнения в канализации — даже самые стойкие.
Что такое сода
Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.
