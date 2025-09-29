Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химии

Если засор особенно стойкий, можно использовать смесь из простых ингредиентов.

https://glavred.info/lifehack/hitryy-sposob-opytnyh-santehnikov-kak-probit-zasor-bez-usiliy-i-himii-10702343.html Ссылка скопирована

Как быстро прочистить слив / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что делать при сильном засоре

Чем растворить жир в трубах

Как профессионалы устраняют засоры

Со временем в любой квартире или офисе возникает необходимость прочистки канализационных труб от жировых отложений и других загрязнений.

В большинстве случаев справиться с этой задачей можно без помощи профессионалов, используя простые подручные средства, пишет Главред.

видео дня

Что делать при сильном засоре

Если засор особенно стойкий, можно использовать смесь из обычной и кальцинированной соды — по 50 граммов каждой.

Засыпьте порошок в слив, а затем влейте по 150 мл 9% уксуса и любого жидкого хлорсодержащего средства (например, отбеливателя).

Чтобы избежать неприятного запаха, закройте слив пробкой и оставьте на 30 минут.

Этот способ хорошо справляется даже с застарелыми загрязнениями.

Как прочистить трубу при стоячей воде

Для устранения легких засоров подойдет простой домашний способ: засыпьте в слив стакан пищевой соды, а затем залейте стаканом уксуса. Эти компоненты вступят в реакцию, образуется пена, способная разъесть жир и устранить слабые пробки в трубах. Особенно хорошо этот метод работает на кухне, где часто скапливаются жирные отложения.

Чем растворить жир в трубах

Самым популярным способом избавления от жира внутри труб остаются химические средства бытового назначения. Одно из них — хорошо известный "Крот". Он содержит активные компоненты, которые эффективно разрушают жировые и органические отложения, помогая восстановить нормальный отток воды.

Как профессионалы устраняют засоры

Если домашние средства не помогают, сантехники используют специальное оборудование. Один из самых действенных инструментов — гидродинамическая установка.

Она подает воду под высоким давлением, пробивая даже сложные засоры и одновременно промывая внутреннюю поверхность труб. Этот метод гораздо эффективнее, чем классическая прочистка тросом, и позволяет полностью очистить систему от загрязнений.

Как эффективно прочистить слив: советы экспертов

Кристаллическая сода — проверенное временем и недорогое средство, которое успешно применяется для прочистки труб уже многие поколения. Благодаря высокой щелочной активности, она эффективно растворяет жир, пищевые остатки, мыльные отложения и другие типичные загрязнения в канализации — даже самые стойкие.

Смотрите видео - как быстро прочистить слив:

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Вас также может заинтересовать:

Что такое сода Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред