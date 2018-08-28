Самая смешная смерть: как умер Антикоррупционный суд

Антикоррупционный суд приказал долго жить / zn.ua

Антикоррупционный суд умер еще смешней, чем я даже предполагал. За три недели до завершения срока подачи документов на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда, заявки подали только шестеро!!! кандидатов.

Мое предположение, что он умрет, хотя бы начав работать, оказался еще мега оптимистичным сценарием. Как оказалось, людей со здравым смыслом, которые понимают, что этот антиконституционный орган просто не сможет нормально работать, в стране больше. Что радует. Нормальные люди уже понимают, чем заканчивается игра в виртуальные структуры, которые рождены в воспаленном сознании грантоедских структур. Эти люди понимают, что будут под перекрестным прессингом, что на них все будут зарабатывать, а они будут козлами отпущения.

Читайте такжеКак Порошенко фейковый антикоррупционный суд "пропихнул"О каком давлении идет речь? Во-первых, судьи будут работать под постоянной угрозой отмены этой структуры как антиконстуционной.

Во-вторых, на Антикоррупционный суд будет давить еще один грантодеский шедевр - НАБУ, которая и не собирается действовать согласно КПК, а будет требовать принимать их маразматические дела без обсуждения.

В-третьих, суд будут прессовать бесноватые "активисты", которые ни за что отвечать не хотят, а соревнуются между собой, кто больше заработает себе на квартиру в центре города.

В-четвертых, АК будет подверджен давлению власти, которая с позором будет гнать судей, которые будут хоть на миллиметр отклоняться от КПК через Высшую Раду Правосудия. А это будет автоматически, поскольку НАБУ озабочено торговлей заказными делами, а не реальными расследованиями.

Если кого-то и наберут, то скорей авантюристов и мошенников, которые придут торговать заказными решениями.

Интересно, хоть сейчас западные посольства и всякие МВФ теперь поймут, что являются инструментом в руках кучки прохиндеев с большевисткими ухватками, которых интересует не борьба с коррупцией, а активный заработок на ней?