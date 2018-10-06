Не бойтесь, Путин блефует

Владимир Путин блефует / Reuters

"Вы знаете, я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хотят вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это бы развязало руки России для защиты национальных интересов наиболее эффективными средствами", - такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время международного энергетического форума.

Читайте такжеПутин прошел точку невозврата и теперь пойдет в Украине ва-банкЭти слова Путина - не более, чем дешевый шантаж. Нет у него никаких эффективных средств защиты от санкций. Есть у него только эффективные средства для ядерного самоубийства, но их-то применять - себе дороже.

Поэтому Путин блефует. Имея на руках беспонтовую мелочевку, он пытается внушить другим игрокам за мировым карточным столом, что у него - одни старшие козыри.

Путин надеется убедить западных "партнеров", что с ним лучше не связываться. Он пытается шантажировать Запад грубо и примитивно, как беспризорник - нэпмана: "Дай денег (не вводи санкции), а не-то в рожу плюну (буду чудить), у меня сифилис (ядерное оружие)".