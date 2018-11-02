План Батьки: почему идея Лукашенко по Донбассу опасна

Лукашенко предложил миротворческий план / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отличную идею — ввести свои войска в ОРДЛО на время проведения там выборов и передачи территорий Украине. Если при этом разрешить на этих выборах проголосовать беженцам по всей Украине — то это был бы отличный план по разрешению конфликта на Донбассе.

Беларусские войска бы заняли ключевые позиции, совместные комиссии контролировали бы подсчет голосов, а местные и беженцы проголосовали бы за проукраинских кандидатов. И все — после выборов часть боевиков бежит в РФ, а регион возвращается Украине. Идиллия.

Читайте такжеПроблему Донбасса может решить только одна смертьНо давайте спросим себя, какова наша цель? Сделает ли нашу жизнь безопаснее возврат ОРДЛО или даже Крыма? Конечно, нет.

В результате такой операции мы получим кусок вызженной земли и врага, полного сил для новых, более грамотных нападений. При этом с врага еще и санкции могут снять. Разве это похоже на прекрасный мир будущего?

Наш враг — политическая верхушка в России, а не банды в ОРДЛО.

И пока с политическим режимом в РФ все в порядке — никакой безопасности у нас быть не может. Пока захваченные территории висят на РФ — это ее ослабляет во всех отношениях и нам это выгодно. И потому нам надо добиваться вместе с возвратом обеих территорий, еще и смены режима в РФ.

И в этом плане подачка в виде разоренного ОРДЛО — только завуалирует ситуацию и поможет агрессору избежать ответсвенности, переждать и напасть снова.

Поэтому пункты ультиматума должны звучать только так — возврат ОРДЛО, возврат Крыма, отстранение Путина и проведение выборов в РФ после люстрации агентов ФСБ. А иначе — это все потеря времени.