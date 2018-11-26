Новый "военный" бюджет: без кредитов МВФ и меньше денег на медицину и образование

Олег Устенко

исполнтельный директор международного фонда The Bleyzer Foundation

26 ноября 2018, 12:03

О некоторых аспектах военного положения и экономической ситуации.

Бумажные кораблики у посольства РФ в Киеве
Бумажные кораблики у посольства РФ в Киеве / skrypin.ua

1. Украина вынуждена рассчитываться по своим государственным долгам, в том числе внешним.

2. Пиковые нагрузки по выплатам приходятся на 2019 год.

3. Без обеспечения внешнего финансирования финансовая стабильность в стране вероятнее всего будет нарушена.

4. Введение военного положения означает дополнительную концентрацию всех существующих в стране финансовых и нефинансовых ресурсов на программах защиты страны. Абсолютно логично – "что толку говорить о необходимости покупки нового дивана в дом, который уже начал гореть. Есть дела более приоритетные – гасить пожар!"

Читайте такжеКак украинская армия проиграла фонду Порошенко5. Логично было бы ожидать пересмотра государственного бюджета. Причем пересмотр должен пройти как по статьям доходной части, так и расходной. Идея одна – "все для нужд фронта". Родина в опасности. Выкачать из окровавленной экономики необходимо будет по максимуму. И оборона также должна получить максимум. Гораздо больше, чем то, что сейчас заложено в проект государственного бюджета на 2019 год – в районе 5% ВВП на сектор безопасности и обороны. Тот бюджет "ночного бдения", который с таким скрипом принимался ночью на прошлой неделе становится бесполезным. Концепция бюджета должна быть изменена кардинально. Он прекратит быть бюджетом оптимизации, как того хотело правительство Гройсмана, и того который должен был бы обеспечить наше сотрудничество с МВФ и стать военным бюджетом.

6. Если находится в логике все для фронта, то естественно ожидать сокращения всех программ, направленных на необоронные цели – медицину, образование, увеличение пенсий, минимальных зарплат и т.д.

7. Логично ожидать, что новый оборонный бюджет с высокой долей вероятности не удовлетворит международные финансовые институции. Без закачки валюты по статье международные кредиты финансовая стабильность рискует быть нарушена. Украина должна будет пойти на заморозку выплат по всем имеющимся внешним обязательствам. Страна столкнётся с форс-мажором – военными действиями.

8. НБУ должен будет поступиться частью своей независимости – как минимум на период военных действий.

9. Заимствования на внешних рынках капитала, которые и на позапрошлой неделе были невероятно дорогими (о чем я писал и говорил на прошлой неделе) станут вообще невозможными.

10. Плановый и выстраданный дефицит бюджета в 2% ВВП, в условиях военного положения либо придётся вообще убрать, либо фондировать за счет внутренних заимствований. Внутренние заимствования вряд ли сработают. Попробовать можно, но эффект будет близок к нулю. Поэтому придётся сокращать невоенные расходы.

Читайте такжеВоенное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться11. Инвесторы не приходят в случаях введения военного положения. Страх – становится их основным поведенческим определителем. Следовательно, никаких прогнозных 2 млрд. долларов (что и без того было в 5 раз меньше наших исторических минимумов) в виде прямых иностранных инвестиций не будет.

12. Давление на миграционные потоки еще больше возрастет, что поставит в еще более сложную ситуацию пенсионный фонд и бюджет в целом.

13. Структура ВВП начнет резко меняться в сторону милитаризации. После окончания военного положения потребуются огромные ресурсы для реколибровки на мирную жизнь.

Надеюсь, что эти рассуждения будут полезны при принятии нелегких решений. Да поможет нам Бог!

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бюджет МВФ кредит Олег Устенко бюджет-2019
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