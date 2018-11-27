Три лузера: кого военное положение лишило шансов на президентство

Технология, примененная Банковой, вызвала кризис и, как это обычно бывает, привела к трем совершенно неожиданным результатам. Она, по сути, поставила крест на президентских амбициях трех кандидатов.

Первым и самым главным лузером оказался сам Петр Порошенко. Вместо полноценного военного положения и переноса выборов он получил жуткую обструкцию в парламенте и был вынужден пойти на попятную, чтобы окончательно не потерять лицо. Можно с уверенностью сказать, что вчера Петр Алексеевич окончательно потерял свои шансы на второй срок.

Вторым лузером стал Андрей Садовой. Его сервильное поведение по отношению к президенту в кризис окончательно доказало, что Садовой фейковая оппозиция, что он не фигура и никогда не поднимется до политика национального масштаба, потому что не имеет для этого необходимых качеств.

Его предел - это мэр Львова и выше этого он не поднимется, потому что попросту трусоват и недостаточно амбициозен. На президентских амбициях Садового - если они реально были, в чем я сомневаюсь, - можно также поставить крест.

И, наконец, третьим лузером неожиданно стал Святослав Вакарчук.

Читайте такжеЧто не так с военным положением в УкраинеКак бы то ни было, но инцидент в Азовском море показал обществу всю серьезность перспективы войны с Россией. А раз так, то представить Вакарчука в роли Верховного Главнокомандующего ВС, всеми силовыми структурами и всей страной в условия войны или военного положения, может только олигофрен. Наше общество, конечно, еще политически не зрело, но оно довольно прагматично. Поэтому про Вакарчука можно забыть. Украине сейчас не шоумены нужны, а свой генерал Де Голль.

"А Анатолий Гриценко?", - спросите Вы. "А как же Анатолий Степанович?"

Помилуйте, господа! Гриценко в любой ситуации всегда оказывается лузером. Уметь надо!