Порошенко депутаты кричали "Ганьба" и "Брехня"

Президент Петр Порошенко был раскритикован депутатами Верховной Рады в ходе своего выступления, посвященного голосованию, на котором должны принять решение о вводе военного положения в Украине.

"Военное положение нужно для того, чтобы когда русский солдат пересечет границу, он не будет терять ни секунды, чтобы дать ему отпор", - заявил Порошенко.

Депутаты в ответ начали кричатт "Ганьба".

Порошенко попросил "не превращать заседание в клоунаду".

"Не будет ограничения прав. А в указ я попросил дать право президенту, чтобы обеспечить защиту украинской земли. Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте?" - прервал Порошенко свою речь в ответ на реплики из зала.

В Раде начали скандировать "Брехня!".

Напомним, Верховная Рада одобрила введение в Украине военного положения сроком на 30 дней.

Нардеп Мустафа Найем говорил, что введение военного положения дает право временно огранить права и свободы граждан, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции Украины.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.