Почему Украине стоит ждать сухопутной провокации Кремля

Александр Кочетков

аналитик, политолог

28 ноября 2018, 13:28

Уже очевидно, что мирными и бескровными грядущие выборы не будут.

Путин, военные
Путин может готовить еще одну провокацию / Reuters

А теперь давайте разберемся, что это было. Инцидент в Азовском море с недоимперией был неизбежен. Его программировала никакая позиция нашей власти в Азовском море — начиная с игнорирования Крымского моста и заканчивая досмотром украинских судов российскими пограничниками. Причем, позиция РФ была известна: вы перекрыли нам воду в Крым, мы перекроем ваши порты на Азове.

На серьезную эскалацию, при всей проявленной агрессивности России, эпизод не тянет — и потому, что в нем участвовали, в основном, пограничники, и потому, что наши суда не вели ответный огонь.Чистое вранье заявления, что, мол, РФ, впервые не скрываясь, напала на наших военных. Артиллерийские обстрелы украинских войск в южном котле в 2014 году, которые РФ вела со своей территории — это безусловный акт агрессии. Кстати, контрбатарейные радары США передавали нам именно для фиксации, что огонь велся с территории РФ.

Читайте такжеПутин обязательно нападет на УкраинуВоенное положение, предложенное президентом Петром Порошенко, не содержало и не содержит никаких действий, направленных против агрессора. Это военное положение вообще не предусматривает военных действий — полный абсурд и профанация (Россия у нас что, стихийное бедствие что ли?)! Зато в президентском указе было полно положений, резко ограничивающих права и свободы украинцев по всей территории Украины.

Кроме того, военное положение предоставляло действующему президенту возможность полностью контролировать избирательную кампанию, вплоть до снятия неугодных ему кандидатов и смещения сроков голосования. Введение ВП было принципиально важно не только для президента, но и для всей верхушки нашей власти. Именно поэтому в этой действе участвовал весь Кабмин — мы увидели, что и правительство, и президент находятся в одном бронекатере, который изрядно качает. Кстати, намеки на то, что может быть введено военное положение, шепотком доносились от руководства Кабмина еще две недели назад. Получается, в Кабмине знали, что РФ устроит провокацию с нашими судами? Это вопрос для следствия после смены власти.

Задумка Петра Алексеевича о единоличном правлении Украиной под видом военного положения не прокатила. В основном, благодаря жесткой позиции Запада — с Петром Порошенко по этому поводу говорили Ангела Меркель и Йенс Столтенберг (вроде бы говорила и Мари Йованович — вряд ли США ситуацию проигнорировали).Жесткая реакция Запада связана не столько с их известной "миротворческой" позицией, сколько с тем, что они усмотрели в ситуации сговор с Владимиром Путиным, а на Путина они уже реагируют серьезно. Многократные консультации Петра Порошенко и Виктора Медведчука накануне конфликта на Западе, в отличие от украинцев, трактуют вполне однозначно.

Читайте такжеПутин может подождать с захватом Украины до 27 декабряЛидеры оппозиционных парламентских фракций потому и настаивали на предварительных консультациях с Порошенко, что знали о категорическом требовании западных лидеров не вводить диктаторское ВП. И хотели, чтобы Петр Алексеевич либо выполнил эти требования, либо в открытую пошел против западных партнеров.

В открытую Порошенко пока не рискнул. По итогу имеем потенциальное военное положение в приграничных областях, которое будет введено по факту сухопутной агрессии РФ, и только на 30 дней. Бонусом пошло постановление Рады о том, что президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. 

Но эта откровенная неудача Порошенко с его авантюрой вовсе не означает, что можно расслабиться. Петру Алексеевичу некуда деваться из колеи, протоптанной для него Медведчуком. Поэтому нам следует ждать той самой сухопутной провокации, которая запускает ВП. И уже очевидно, что мирными и бескровными грядущие выборы не будут. А финансовый сектор уже заштормило.

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Россия Петр Порошенко военное положение Азовское море Александр Кочетков
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