Как группа Kazka спасла свою репутацию

Андрей Кокотюха

Писатель

6 декабря 2018, 06:54

Выступать в России – это плохо, дамы и господа. Россия – токсичная страна. Контакт с ней на любом уровне, в любой сфере способен испачкать.

группа Казка

Украинская группа "Kazka" будет выступать в Москве на российской "Песне года". То есть, уже не будет. Или даже так: не собиралась, всё это ложь, продюсер опроверг слухи. Но социальные сети не поверили. Так начался в Украине первый понедельник декабря.

Патриотичный сегмент Facebook негативно отреагировал на информацию о гастролях популярного украинского коллектива за "поребриком", на вражеской территории. Положа руку на сердце, это активное сообщество всё чаще напоминает оруэлловского Большого Брата. Только то и делает, что наблюдает за тобой и любым другим, кто посмотрит в сторону России с целью проскользнуть туда и заработать немножко денег. Иногда сообщается о таких деятелях политики и культуры, о существовании которых при иных обстоятельствах знал только узкий круг ограниченных людей. Кстати, обратный процесс тоже есть: о некоторых российских пропагандистских изданиях украинцы узнают только тогда, когда они и их авторы попадают в наши "чёрные списки". Но "Kazka" - случай особый.

Группа возникла из ниоткуда, вдруг. Благодаря композиции "Плакала" коллектив получил широкую известность в Украине и за пределами. Песня вошла в десятку лучших мировых хитов по версии Shazam. Группу назвали прорывом года и присудили локальную премию "Люди нового времени". Но при этом – возглавила список хитов на российском "МузТВ", обогнав Филиппа Киркорова. И была переведена на русский язык, правда, не самими участниками коллектива, а тоже в России, тамошними исполнителями, как кавер-версия.

Самое интересное начинается с этой точки. Упомянутый факт – российская популярность - провоцирует конспирологию. Она основана на том, что во все времена, а именно – последние триста лет, Россия мгновенно замечала таланты по соседству. Прежде всего – украинские. Без раздумий предлагала лучшие финансовые условия реализации. Сперва давала возможность просто работать, без смены места жительства. Затем – давала гражданство, ставя на продукте, созданном украинцами, маркер "Сделано в России". Яркий пример – писатель Николай Гоголь. А уж сколько уроженцев советской Украины обогатило российский политический и культурный истеблишмент – не счесть. Вспомните хоть режиссёра Сергея Бондарчука, родившегося на Херсонщине и завоевавшего премию "Оскар" за фильм "Война и мир": ну, конечно же, обрусевший украинец, а его сын Фёдор сегодня – друг Путина.

Читайте также"Kazka знает даже Сталин": показали, как Гитлер плачет из-за отказа украинской группы участвовать в "Песне года"Ещё немного о неприятном. Именно участие в "Рождественских встречах" Аллы Пугачёвой дало украинской рок-группе "Брати Гадюкіни" ту популярность, которой она заслуживала. Не будь этого, музыкантам сложнее было бы получить на родине культовый статус из-за отсутствия ресурсов "раскрутки", способных охватить всю территорию в полной мере. Но Пугачёва не звала абы кого. То есть, "Гадюкіни" в украинской среде всё-таки выделались. Больше, чем через десять лет после того, уже в начале 2000-ных, нечто подобное произошло с "Океаном Эльзы". Несколько песен группы, кстати, как и у "Гадюкіних", украиноязычных, попали в саунд-трек фильма Алексея Балабанова "Брат-2". Что дало команде больше возможностей выступать в России, помогая узнаваемости.  

Неприятность ситуации в том, что информационное пространство Украины, хоть советской, хоть независимой, полностью контролировалось Россией. По сути, "российское" здесь подавалось "нашим". И популярность у себя дома зачастую прямо зависела от того, насколько о тебе знают в России и как тебя там "крутят".  

Небольшой экскурс в историю вопроса даёт все основания полагать: "Kazka" могла пойти тем же путём. Для этого созданы все стартовые возможности. Причём именно талантом украинского коллектива и правильной стратегией его продюсера. В другое время участие в российской "Песне года" стало бы для группы пределом желаний и пиком карьеры. Не ошибусь, предположив: до войны такая новость подавалась и воспринималась бы в Украине, как наша очередная победа.

Читайте такжеГруппа Kazka выпустила долгожданный клип на песню "Плакала"Вот только времена изменились. Допустим, группу "Kazka" на самом деле пригласили спеть на российской сцене. Допустим, они бы согласились, это новый рынок и новые деньги, причём немалые для украинского артиста. Считайте, что всякий украинец, который понравился российскому телевидению и тамошней власти, уже заработал и капитализировал себя надолго. За примерами не надо ходить далеко: Таисия Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Андрей Данилко. Вопрос, на что живёт в Москве Алина Гросу – она и в Киеве узнавалась больше на фото, чем по песням. Но какие-то корпоративы наверняка есть, иначе девочка из Черновцов не укатила бы в государство-агрессор. Я к тому, что им и другим не стыдно.

А группу "Kazka" пристыдили – и команде реально стало стыдно даже за не озвученное вслух намерение. Ладно, пускай они не готовили московскую гастроль. Лишь подумали в ту сторону. Тем самым совершив классическое мыслепреступление. Но не в том смысле, который вложил в этот элемент новояза Джордж Оруэлл. Ребята подумали не о хорошем, а о плохом.

Выступать в России – это плохо, дамы и господа. Россия – токсичная страна. Контакт с ней на любом уровне, в любой сфере способен испачкать. Связь с Россией – обвинение, которого пока нельзя выдвинуть в суде, но можно в социальных сетях. И если у обвиняемого есть совесть плюс развито чувство самосохранения – он сделает выводы, переиграет, максимально отмежуется от всего российского. Репутация спасена. Потому "Kazka" поступала правильно. Берите пример, сограждане.

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Россия Украина Андрей Кокотюха казка Группа Kazka
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