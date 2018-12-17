Два митрополита: дальше или изгнание УПЦ МП, или война

Митрополит Епифаний (Думенко) / facebook.com/kosovany

Итак, со вчерашнего дня в Украине сложилась парадоксальная, невыносимая и крайне небезопасная церковная ситуация. Парадоксальность ее заключается в том, что на территории одной страны образовались две православные митрополии: одна московского патриархата, другая - вселенского. Причем обе митрополии имеют статус ПОМЕСТНЫХ, т.е. претендуют на единое поместное представительство всех православных на территории Украины.

Оба патриархата, разумеется, обвиняют друг друга в грубейшем нарушении церковного права и посягательстве на свои законные права. Налицо глубочайший церковный раскол, возможно, самый драматичный за всю историю мирового православия, последствия которого могут быть весьма печальными.

Невыносимость ситуации заключается в том, что мирное существование двух православных поместных митрополий совершенно невозможно. Сам статус ПОМЕСТНОСТИ, по самому определению, может иметь только одна церковь. Поэтому обе митрополии будут обвинять друг друга в ереси, отказывать в существовании друг друга и довольно скоро превратят жизнь своих мирян в муку.

Читайте такжеСоздание ПЦУ: стало известно положение патриарха ФиларетаСразу оговоримся, что разрешить сложившуюся коллизию на основе церковного права невозможно, потому что вселенское православие исторически строилась на зачастую противоречащих друг другу принципах: принципе поместности и принципе каноничности территории . Принцип поместности в православии означает, что границы церкви, как правило, должны совпадать с территорией государства(поместья). А принцип каноничности территории учитывает исторические владения той или иной церкви в прошлом. При каждом изменении государственных границ эти два принципа вступают в противоречия и возникают церковные споры за территории и за собственность. Если отбросить частности, то именно это произошло и на территории Украины. Потенциальный конфликт был заложен сразу же после распада СССР и появления независимой Украины. Но пока отношения России и Украины были вполне сносными этот церковный спор проходил в своей латентной форме, и украинская власть в него не вмешивалась. Однако, когда Украина и Россия разорвали отношения церковные противоречия немедленно вырвались наружу.

Небезопасность сложившейся ситуации как раз и заключается в том, что она не имеет правового разрешения. А раз так, то, как это часто имело место в истории церковных споров, она будет разрешаться силовым или полу-силовым способом с участием светских властей и активных мирян. И основной вопрос – это, конечно, же, вопрос о собственности. Ну, не веры же?!?

Какие возможны варианты разрешения тяжелой церковной коллизии? По существу, их всего два:

1. Активное выдавливание УПЦ МП за счет отъема собственности и быстрого повышения статуса УПЦ КП до патриаршества

2. Начало религиозной войны и ее неизбежная трансформация в войну с Россией.