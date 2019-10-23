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Новый виток газовой войны: что происходит, и чем это грозит Украине

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов в Научно-технический центр "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

23 октября 2019, 07:15

До конца года соглашения о транзите газа могут не подписать. И даже того 21 миллиарда кубометров газа, о котором говорит Нафтогаз, может не хватить.

газ
С 1 января цены на газ приравняют к ценам для промышленности/ Фото: УНИАН

Проблема непродления договора о транзите газа скорее не в цене газа, а в том, что газа как раз может не быть. Это связано с тем, что ГТС Украины создавалась для прокачки больших объемов газа с востока на запад. Реверсный режим не является основным для нашей системы и, чтобы он работал без сбоев, необходимо соблюдение целого ряда условий.

Первое – возможность поддержания давления в системе поступлением газа из подземных хранилищ и месторождений, где добывают газ в Украине. Чем меньше газа в хранилищах, тем меньше давление в системе. К завершению зимы даже того 21 миллиарда, о котором постоянно говорит Нафтогаз, может не хватить. И это может привести к тому, что потребители в восточных, южных регионы могут не в полном объеме получать газ.

Помимо поддержания давления, необходимо, чтобы вся система была технически исправна. Единственный опыт работы этой системы был еще в 2009 году, когда она в реверсном режиме работала на протяжении 17 суток. Но с тех пор прошло уже 10 лет, и не исключено, что сейчас ей уже придется работать в таком режиме гораздо дольше, Читайте такжеПочему попытка Нафтогаза победить Газпром обречена на провалесли соглашение не будет подписано.

И тут вопрос – сможет ли Нафтогаз обеспечить нормальную работу системы на протяжении всего времени, пока, возможно, будет очередной виток газовой войны?

Кроме того, нужно понимать, что из 21 миллиарда кубометров газа, треть Нафтогазу не принадлежит, она принадлежит частникам, причем не все они являются резидентами Украины. И все они могут распоряжаться газом как сами захотят. И будут ли они поставлять его в трубы при таких условиях – тоже вопрос.

Все эти проблемы могут возникнуть, если соглашение не будет подписано в течение двух первых месяцев следующего года. До конца этого года решения, скорее всего, не будет, потому что даже физически невозможно обеспечить за это время соответствие украинского оператора всем европейским правилам.

Что же касается требования МВФ о паритете импорта, то его не существует. Зато у Украины есть обязательство КМУ, которые стали основанием для выделения транша. То есть, это КМУ пообещал МВФ приравнять цены на газ к паритету импорта, чтобы сбалансировать бюджет. Пообещал, но не сделал. И теперь МВФ просит придерживаться своих же обещаний.

Ограничения цены действуют до 31 декабря – именно 1 января заканчивает действие постановление КМУ, которое устанавливает цену на газ для населения и теплокоммунэнерго. Потом цены будут приравнены к ценам для промышленности. Так что достаточно будет посмотреть какие цены для них были в прошлом сезоне, сравнить их с ценами для населения в прошлом сезоне и станет понятно, как может измениться цена, если их сейчас приравняют к ценам промышленности.

Геннадий Рябцев, Директор специальных проектов в Научно-технический центр "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

Газпром Нафтогаз Кабмин цена газа газовые переговоры
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