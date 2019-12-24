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Украину окончательно превратили в колонию для выкачки бабла

Игорь Лесев

Писатель, публицист

24 декабря 2019, 15:36

Колония созрела и начался сезон надоев.

Сорос
Джорж Сорос / molbuk.ua

Если кому-то интересна история колониальной Индии и он задается вопросом, а как такой гигантский колосс попал под внешнее управление англичан, то он может наглядно политику неоколониализма изучить на Украине.

Вот смотрите. Как британцы зашли в Индию? Через Ост-Индскую компанию. Формально, коммерческая контора с уставным капиталом, акционерами и советом директоров. Но в дальнейшем у пацанвы появился свой флот, и не только торговый. Появились свои военизированные формирования (ЧВК). И самое главное – ребята стали входить в местные колониальные администрации, по сути, став правительственной организацией.

В Украине произошло все то же самое. Один в один, только со сменой терминологии. Ост-Индская компания трансформировалась в ТНК с центром в Штатах, где доминирующие позиции имеют Демпартия с примкнувшими инвестфондами (в наших краях их собирательно называют соровскими).

Эти же ТНК сформировали в Украине колониальную администрацию из формально местных аборигенов с сильной привязкой к западному ареалу проживания. Вот навскидку. Коболев забаррикадировал свою маму в Штатах. Витренко держит семью в Лихтенштейне. Смилянский из Укрпочты резидент США. Такой же паспорт у главы СН Арахамии. Гончарук, Милованов, Новосад, Маркарова, Нефедов, Дубилет... и куча-куча других проходили грантовские длительные стажировки на Западе, харчуюясь за счет ТНК и получая у них зарплату.

Но это видимая сторона колонизации. Ведь если человек учился/работал/харчевался за границей, его еще нельзя обвинить в нелояльности к стране. К тому же, критерии этой лояльности у каждого свои. Вот возьмем бородатое чучело из УЗ Кравцова. Разве он не лоялен к Украине с зп в лям гривасиков в месяц? Вы представляете себе эту зарплату? Человек месяц ничего не делает. Он вообще не железнодорожник. Пошел в туалет посрать, а ему уже на карточку капнуло 5 тысяч. Пожрал в ресторане – еще двадцаточка. И так 30 дней в месяц. Конечно же, эти люди по-своему очень любят Украину. Приблизительно как педофилы детей.

Но какая основная цель ТНК в Украине? Зарабатывать здесь бабло. А с учетом того, что мы говорим о колонии с неравноправными отношениями, то выкачивать отсюда бабло. И пацанва сейчас трахает всю страну через набсоветы. Вот именно они – набсоветы – являются самой настоящей колониальной администрацией в Украине.

Возьмите любой набсовет госкомпании, и вы там почти не увидите украинцев. Да и те, что имеют украинский паспорт, используют его как ширму. Те же самые грантовские присоски, у которых родина начинается в совете директоров компании. И там же эта родина заканчивается.

Через набсоветы происходит выкачка всех ресурсов из Украины. Набсоветы также являются такими себе смотрящими за определенными секторами экономики.

Но обратите внимание на еще одну эволюционную особенность нашей колонизации. Столько-то лет назад грантовские инвестфонды держали на подсосе нашу транснациональную недоросль. Все эти шабунины, лещенки, найемы сидели на обильной зп-подкормке, которая для ТНК особенно не была обременительной. Все эти Видродження, BRDO, Драгон капитал и прочая хренота растила новый вид гомосапиенсов, где лояльность к корпорации выше, чем к своему народу или своей стране. Согласитесь, не каждый же с улицы может психологически настроиться работать капо в своей стране.

Читайте такжеСтала известна зарплата Найема в УкроборонпромеА теперь колония созрела и начался сезон надоев. Самый бедный в Европе народ – украинский – взял на полное обеспечение иностранных членов набсоветов. А там космические зарплаты даже по американским меркам. По 500 – 700 тысяч гривасиков в месяц на рыло. Это в средней госкомпании. Там, где энергетика и ГТС – расценки гораздо выше.

Т.е., нам с вами построили бордель наоборот. Нас здесь трахают, выводят капиталы, посадили на финансовую иглу вечных должников – чем больше зарабатываем, тем больше платим – так мы за это "удовольствие" еще и содержим ВСЕХ многочисленных членов набсоветов.

Вот просто сравните. Пенсионер в стране получает в среднем 2 тысячи гривен. Не просто получает. Он еще как-то живет целый месяц на эти деньги. А какой-то инвест-дрочер из Литвы, Канады или Штатов, который в Украине, возможно, ни разу не был, но состоит в Набсовете, скажем, УЗ, получает ежемесячно на карточку полляма гривасиков. 20 штук баксов ренты за счет миллионов недополучающих пенсионеров. Люди, которые всю жизнь строили те же самые железные дороги в Украине, получают хер. А респектабельный кусок денди из-за бугра, который на карте не покажет, где Чернигов (ну вот нахрена ему Чернигов?) за счет украинцев кучеряво живет.

И ведь проблема для страны в набсоветах даже не в их зарплатах. Это так, приложение горящего сарая к сгоревшей хате. Главная проблема в том, что все эти набсоветы работают не в интересах страны и общества, а в интересах ТНК. А там интерес один – максимальное извлечение прибыли.

Читайте также"Сотни тысяч": Лещенко в Укрзализныце положили громадную зарплатуМы это видим, например, по пирамиде ОВГЗ. Это же полная жопа. Кабмин иностранным инвесторам дает облигации внешнего займа под 16% годовых в валюте, а в местных банках попробуйте найти валютный депозит хотя бы в 5%. На примере ОВГЗ видно, что украинцы для этого Кабмина – второй сорт.

Или деятельность Нафтогаза. Он сознательно блокирует прямые закупки газа в России, которые дешевле, потому что менеджмент зарабатывает именно на перекупке того же ру-газа. А переплачивает в конечном счете рядовой украинский потребитель. Но ведь именно с этой переплаты и харчуются Коболев, Витренко и все остальные бенефициары украинской ГТС.

А потом пришел Ганди и всё чудесно разрулил. Но это было в Индии. А у нас тоже был свой Ганди. Вот этой весной. Но затем ему нарисовали шахматку со всеми профитами и няшками и Ганди превратился в Зеленского.

Сергей Лещенко Евгений Кравцов Мустафа Найем Виталий Шабунин Клэр Споттисвуд Украина Игорь Лесев
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