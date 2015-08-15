Виктор Цой как иллюстрация к футболу, или Почему "в горле комом теснится крик"?

Четверть века назад в автомобильной катастрофе под Ригой погиб Виктор Цой. Символ поколения 1980-х, "детей проходных дворов", "лишних, словно куча лома", он и сегодня значим для поседевших и полысевших "восьмидесятников". Его слова о том, что "мы все тяжело больны" актуальны и сейчас. И где тот врачеватель, который предоставит нам эффективную вакцину? Наблюдая за тем, что происходит нынешним бурным летом в нашем футболе, ловлю себя на мысли, что буквально к каждому процессу или явлению в нем можно подобрать строчки из песен легендарного фронтмена группы "Кино". А "крик, теснящийся комом в горле" у любителя футбола, нет-нет до и прорывается наружу.

"Закрой за мной дверь, я ухожу"

Массовый исход небесталанных футболистов из украинского чемпионата стал невеселой приметой времени. Луис Адриану, Дуглас Коста, Джермейн Ленс, Никола Калинич, Джаба Канкава, Евгений Коноплянка — настоящие звезды нашей премьер-лиги. Увы, теперь за их игрой мы сможем наблюдать только во время трансляций матчей зарубежных чемпионатов.

"Война без особых причин"

Нет, это не иллюстрация агрессии Российской Федерации, там причины иррациональны (детские комплексы?), лишь одному человеку ведомы, но, безусловно, присутствуют, я о мальчишестве руководителей и футболистов некоторых наших клубов. Видеть во всем козни конкурентов, в душе понимая, что это не так, это, очевидно, фирменный знак определенных футбольных деятелей. Проще объявить войну, ввязаться в бой, а если что-то пойдет не по-твоему, погудеть своими заводами. Бесполезно? Да, как сказать. Продолжая сеять зерна разобщения, можно собрать определенный урожай. Только вот всходов совести на таком поле не будет.

"Странная сказка"

Двукратный чемпион СССР, клуб, любимый в нашем народе за регулярную поставку отборных сил для национальной сборной, — днепропетровский "Днепр" в прошлом сезоне произвел фурор на европейских футбольных полях, остановившись в шаге от победы в Лиге Европы. И пусть днепропетровская сказка оказалась в итоге с несчастливым концом (в варшавском финале преуспела "Севилья"), еврореноме команда Мирона Маркевича завоевала. Странности этому факту добавляет то, что все номинально домашние евроматчи "Днепр" проводил пусть и на берегах Днепра, но не в родном городе. Еще один примечательный факт — успех команды из прифронтового города. Подъем вопреки всему! Когда такое было в истории еврокубков! Странная сказка, что и говорить! Не расплескать бы теперь чашу со столь драгоценными дарами!

"И вот мы гадаем, какой может быть прок в троллейбусе, который идет на восток"

Украинские футболисты, перебирающиеся в чемпионаты в Казахстана или Азербайджана, — это, по крайней мере, оригинально. Если судить по новостным лентам и первым впечатлениям наших восточных полпредов, страны эти бурно развиваются и являются вполне конкурентным местом приложения футбольных сил. Наши же соотечественники, отправляющиеся нынче играть в Россию, вызывают у меня недоумение. Прямо осуждать их не буду (каждый волен в своем выборе), скажу лишь, что, как это ни банально, но в жизни есть немало вещей поважнее хрустящих купюр!

"И теперь я занят только охраной тепла"

Привычка назначать летние матчи украинской премьер-лиги на час, когда солнце еще не покинуло небосклон, похоже, у наших футбольную власть предержащих неискоренима. Неужели кому-то интересно, чтобы игры превращались в бесконечный водопой, а спортсмены подвергали свое здоровье риску?

"А теперь — телевизор, газета, футбол"

Лишь три-четыре матча чемпионата Украины за стартовые пять туров могут похвастать пятизначной цифрой посещаемости. Увы, болельщики уходят с трибун. Экономический кризис, война, снижающийся уровень чемпионата, кочующие клубы Донбасса — причин можно выделить немало. Но как же хочется, чтобы телевизионный просмотр футбола с газетой под рукой все-таки проиграл стадионному сопереживанию с матчевой программкой под мышкой! Господа, возвращайтесь на трибуны!

"Это драка без права на отдых"

Вереница разнообразных турниров — еврокубки, отборочные матчи чемпионата Европы, чемпионат и Кубок Украины — традиционные нагрузки для ведущих украинских футболистов. Увы, глубиной состава нынче не отличаются даже признанные гранды нашего футбола. И ротации, столь необходимой для восстановления сил, что "Динамо", что "Шахтер", что "Днепр" позволить себе практически не могут. Правом на отдых наши топ-футболисты не обеспечены.

"Скоро кончится лето"

Август пересек экватор. На пороге — еврокубковая осень. Два украинских клуба — "Динамо" и "Днепр" — автоматом получили места в групповых турнирах соответственно Лиги чемпионов и Лиги Европы. "Шахтеру" и "Заре" предстоит эти права добыть. Венский "Рапид" и варшавская "Легия", числящиеся в соперниках у представителей украинского чемпионата, — клубы с хорошей репутацией европейских середняков (эх, где ты теперь, средний класс нашего футбола!?). Можно долго взвешивать шансы горняков и луганчан, анализировать те или иные игровые аспекты, но в преддверии баталий за право окунуться в европейские "красно-желтые дни" хочется просто пожелать нашим полпредам удачи. О ее необходимости спросите у "Ворсклы", увы, прекратившей свой еврокубковый поход еще жарким летом именно из-за фатального невезения. Ничем другим столь кратковременное пребывание полтавчан на европейских полях я объяснить не могу.

"Наше будущее — туман"

В среднесрочной перспективе наше футбольное будущее, увы, весьма туманно. Очевидно, процесс исхода легионеров из неспокойной Украины будет продолжаться. В условиях войны собственники клубов, естественно, будут сокращать расходы на футбол. Кто их за это осудит? Посему что-либо оптимистичное на футбольном горизонте уж никак не просматривается.