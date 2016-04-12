Ночь недоверия, или Почему назначение нового премьера сопровождается скандалами

То, что происходило в последние часы перед возможным голосованием за нового премьер-министра и правительство страны, превзошло самые смелые ожидания тех, кто был уверен в нарастании разногласий в президентском окружении на следующий же день после отставки Арсения Яценюка. Владимир Гройсман то соглашался стать премьером, то отказывался. То соглашался формировать правительство, первым вице-премьером которого будет замглавы президентской администрации Виталий Ковальчук, то отказывался. Пост премьера предлагали то Гройсману, то Юрию Луценко. Сам Порошенко хотел видеть на посту своего первого заместителя Бориса Ложкина — а тот отказывался. При этом все это происходило на фоне жестких заявлений, с которыми выступил в Одессе глава областной администрации Михаил Саакашвили.

Самое главное — что все это происходило в отсутствие разногласий с другими фракциями парламента, той же "Батьківщиною" или радикалами. В отсутствие разногласий с "Народным фронтом" — его депутаты проводили в это время заседание собственной фракции и были озабочены своей квотой в правительстве, на которую никто не покушался в БПП. Все эти раздоры происходили в ближайшем окружении самого президента. Они происходили между президентом и его ближайшими соратниками — потому что, по большому счету, в политическом спектре у Порошенко никого, кроме Гройсмана, Саакашвили или Ложкина с Ковальчуком нет. Ну, есть еще Луценко — именно поэтому его и хотят сделать генеральным прокурором.

Возникает простой вопрос: как все это вообще будет работать? У Порошенко с Яценюком в первые месяцы пребывания нового президента в офисе не наблюдалось никаких очевидных проблем — они назрели по ходу понимания важности тех или иных полномочий. И это при том, что Яценюк был представителем другого политического лагеря. У Порошенко с его собственным премьером Гройсманом сосуществование начинается с обмена требованиями, публичного скандала, несогласием с предлагаемыми кандидатурами — причем все это даже не пытаются скрыть и закамуфлировать, настолько далеко все зашло.

Никак это не сможет работать, к сожалению. Ну, никак. Порошенко уже не будет воспринимать это правительство как свое — и просто попытается дождаться удобного момента, чтобы привести к власти действительно "свое" правительство, только он пока не знает какое, и поэтому будет заниматься поисками понятного варианта и человека. В новом правительстве будет, по крайней мере, три президентских центра влияния — сам Порошенко, Гройсман, Ковальчук. И если в правительстве Яценюка министры от БПП никогда не знали, куда им идти в первую очередь — в кабинет премьера или в администрацию, то в правительстве Гройсмана министры будут метаться между кабинетами главы государства, премьера, первого вице-премьера. И, конечно, Ложкина — без главы администрации тоже не обойдется.

Эффективность такого управленческого механизма будет выше всяких похвал.