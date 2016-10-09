Арендный оговор, или Почему своих сдаем в наем?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
9 октября 2016, 13:51

Лишь подписав полноценный контракт с клубом, которому ты принадлежишь, можешь ощутить комфорт и всецело сосредоточиться на Игре.

Залпы информационных орудий сотрясали футбольное пространство Украины перед и после матча "Шахтера" и "Зари". Камень преткновения — разрешение или запрет играть в поединке против "Шахтера" футболистам, арендованным "Зарей" у донецкого клуба. Честно говоря, не понимаю причин столь яростного выяснения отношений. Если "Заря" хочет конкурировать с "горняками", то не целесообразнее ли будет уменьшить арендный список или, по крайней мере, рассмотреть варианты с арендой необходимых футболистов у других клубов? Если в арендном соглашении прописана определенная сумма за использование игрока в матче против клуба, которому он принадлежит, то в чем проблема: хочешь — плати, не хочешь — не плати. Можешь индивидуально подходить к каждому такому матчу и к каждому футболисту в зависимости от ситуации в турнирной таблице. Упреки Юрия Вернидуба в адрес "горняков" (мол, если бы у вас из основы выдернули пять ведущих футболистов…) и гневная отповедь Паулу Фонсеки (мол, игроки, принадлежащие "Шахтеру", никогда не будут играть против "оранжево-черных") напоминают базарный спор о цене уже после того, как стороны сторговались. Игра на публику? Непохоже.

Унифицировать арендные правила в Украине (не больше пяти арендованных футболистов в заявке на сезон, не больше трех в заявке на матч, с обязательным разрешением играть арендованным против своего клуба и т. д.)? Ну, административные меры всегда были у нас в чести. Куда легче регламентировать, запретить или "разрешить разрешить". Куда сложнее вести целенаправленную селекционную работу и в меньшей степени зависеть от причуд (да, в общем-то не всегда причуд, а в большинстве случаев твердой позиции) арендодателя. Но не согласен я и с точкой зрения, что, мол, аренда убивает наш футбол. Аренда позволяет ребятам, находящимся на контрактах в "Динамо" и "Шахтере" (и не только), получить полноценную игровую практику, нередко в клубах, участвующих в еврокубках, а иногда и в сильных европейских чемпионатах или же в исторических европейских грандах (Лукаш Теодорчик в бельгийском "Андерлехте", к примеру). Тонкости арендных соглашений — это вопрос между договаривающимися сторонами. Не нравится тот или иной вариант арендного соглашения — не заключай. Ищи другие варианты. Просто вся штука в том, что отношения по типу сюзерен — вассал, практикуемые в нашем футболе, весьма специфичны, и выйти из них без потерь очень-очень сложно. А по поводу унификации и регламентирования могу сказать, что юридическим докам не составит труда и соблюсти регламентные нормы, и вернуть ситуацию на круги своя.

"Золотая клетка" для молодых футболистов, о которой говорил Вернидуб (мол, "горняки" и динамовцы скупают всю талантливую молодежь в Украине и держат ее взаперти)? Ну, во-первых, есть примеры игроков, нежащихся в "золотой клетке" в течение практически всей карьеры, время от времени выстреливая шедевральными голами в малозначащих матчах и исправно наведываясь к банкомату. И ничего, по окончании карьеры будут давать интервью на тему, как я стал чемпионом Украины или выиграл Кубок УЕФА (соответствующие медали-то наличествуют в наградной коллекции). Во-вторых, никто ведь не мешает скаутам клубов, не входящих в элитную двойку, своевременно отслеживать юных талантов по всей стране и создавать им условия в месте базирования своего клуба. В-третьих, не нужно кивать на финансовые возможности. Все зависит от любви к футболу. Думаю, что, принимая во внимание возможности украинских олигархов, можно заключить: в Украине вполне может быть 16 конкурентоспособных клубов и непредсказуемый чемпионат, в котором за чемпионство боролись бы 4–5 команд, как было еще совсем недавно, а еще добрый десяток не сводил бы еле-еле концы с концами, а имел бы возможность регулярно покусывать фаворитов (зачастую вовсе без пресловутого стимулирования третьей стороной). А коль скоро этого нет, то и нарекать на арендную реальность как-то негоже.

Оговаривать же таких "нехороших" "горняков" и динамовцев (ах, не разрешают играть!), думаю, не стоит. В данной ситуации их не за что порицать. Командам Премьер-лиги они регулярно помогают футболистами. Замечу, не самыми плохими, но нуждающимися в регулярной игровой практике, которую клубы-правообладатели не всегда могут предоставить.

Страшно то, что клуб, вроде, как и небезосновательно рядящийся в фаворитские тоги, вынужден использовать такую массу арендованных футболистов (причем драгоценная влага проистекает из одного источника, разложить или, в данном случае взять яйца из разных корзин почему-то не приходит в голову). Такая реальность навевает на грустные мысли об уровне чемпионата Украины. Но "маємо те, що…" Дальше вы знаете.

Приехав в другую местность и снимая там квартиру, ты не чувствуешь себя полноценным жителем этого города. Только пустив там корни и завоевав себе доброе имя, можешь считаться своим. Точно так же и в футболе: лишь подписав полноценный контракт с клубом, которому ты принадлежишь, можешь ощутить комфорт и всецело сосредоточиться на Игре.

фото: shakhtar.com   

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Динамо аренда Алексей Рыжков Шахтер Заря авторская колонка Вернидуб Теодорчик Фонсека
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