Дипломатическая недостаточность

Практически в каждом пятом украинском посольстве сегодня нет посла. Ситуация выглядит не слишком приятной в стремительно меняющемся политическом мире. Да и темпы назначения новых глав дипломатических представительств не дают оснований для оптимизма – в 2017-м новые назначения получили 8 послов, еще в 2 государствах действующие дипломаты стали послами по совместительству.

У Украины более 80 посольств и представительств за рубежом. С формальной точки зрения проблем нет – в государствах "Большой двадцатки", ООН, НАТО, Совете Европы, ОБСЕ наши дипломаты представлены на высоком уровне и работают достаточно эффективно, учитывая хронические проблемы с финансированием. Однако дьявол, как говорится, в деталях.

Есть мнение, что проблема "сдвоенного центра" украинской дипломатии – на Михайловской площади и на Банковой – усложняет назначение послов в разных странах. Но это не совсем так, поскольку руководство внешней политикой относится к числу конституционных полномочий главы государства, а международное положение Украины требует серьезного подхода к каждому назначению в дипломатической сфере. Кстати, раз речь идет о сдвоенном центре, то большое значение получают и позиции советника-посланника, советника и первого секретаря - дипломатов, отвечающих за контакты с медиа и экспертной средой страны пребывания.

Отсутствие украинского посла в Москве выглядит достаточно показательным, хотя и не является четким ответом на многократные призывы разорвать дипломатические отношения с Россией. Думаю, что однозначного решения этого вопроса нет, исходя из многочисленных факторов, влияющих на двусторонние отношения. Бывший посол Украины в России Владимир Ельченко успешно трудится в ООН, а вопрос его преемника вряд ли будет обсуждаться в ближайшее время, равно как и предоставление агремана дипломату, призванному сменить в Киеве Михаила Зурабова.

Читайте также: Евроинтеграция без иллюзий

Стоит отметить, что украинская дипломатия грешит продолжительным отсутствием послов в важных для Киева государствах. Это проявилось и в Беларуси, и в Грузии, где Игорям – Кизиму и Долгову соответственно – после назначения в прошлом году пришлось прилагать немало усилий для реанимации двусторонних отношений с Минском и Тбилиси. Правда, стремление Александра Лукашенко играть свою игру привело в итоге к шпионскому скандалу. Но вернемся к постсоветским государствам, где украинского посла сегодня нет. Его отсутствие в Казахстане выглядит, мягко говоря, недальновидным, как минимум, исходя из личности аксакала СНГ Нурсултана Назарбаева. И дело, как представляется, не только в отсутствии дипломата, владеющего казахским языком.

Только в одной из трех стран Балтии – в Литве – есть сегодня посол Украины. И это при том, что балтийские государства последовательны в поддержке нашей страны и оказывают серьезную поддержку в Европейском Союзе. Стоит отметить, что в 2018 году балтийские государства будут отмечать 100-летие провозглашение государственности, и было бы логичным обеспечить адекватное представительство в них украинской дипломатии.

Как представляется, эффективные усилия послов Александра Мищенко в Баку и Игоря Долгова в Тбилиси должны быть подкреплены назначением опытного дипломата в Ереван. Украинская политика на Южном Кавказе должна стать целостной и последовательной.

Проблемным для отечественной дипломатии остается Южная Европа. Отсутствие украинского посла в Греции, исходя из давних симпатий жителей Эллады к России, серьезно сужает возможности отстаивания украинских интересов в Греции. В прошлом году был отозван в Украину посол в Хорватии Александр Левченко, активно боровшийся с российским влиянием на Балканах, есть заметные проблемы в отношениях с властями Сербии у Александра Александровича, которого некоторые сербские политики призывали объявить персоной нон грата. Нет украинского посла в Черногории, в прошлом году ставшей членом НАТО и не скрывающей желания стать членом Европейского Союза. Усиление присутствия Украины на Балканах (посол в Хорватии по совместительству представлял страну и в Боснии) выглядит сегодня крайне необходимым.

Напоследок можно упомянуть отсутствие украинского посла в Швейцарии. В МИД говорят, что это место остается синекурой для высокопоставленного дипломата, который решит сменить точку приложения усилий в деле защиты интересов страны, но пока затрудняются предположить, когда вакантное место будет заполнено.

В целом можно говорить, что возможности усилить дипломатические представительства Украины в 2018 году существуют, их необходимо использовать, поскольку вызовы, стоящие перед нашей страной и ее дипломатами, требуют постоянного реагирования как на официальном уровне, так и путем неформального общения с представителями политической элиты страны пребывания.

Евгений Магда, директор Института мировой политики