Еще раз про суд Стокгольма: в "Нафтогазе" только оттягивают свой конец

Юрий Корольчук
Знергетический эксперт, сооснователь Института энергетический стратегий
20 марта 2018, 15:06

Из Украины будут дальше выкачивать миллионы долларов на бесперспективные суды.

Наконец-то появляются публичные попытки оценить юридические, а не политические перспективы продолжения суда между "Нафтогазом" и "Газпромом". Но по иронии судьбы по утверждениям юристов дело уже давно является политическим, поэтому говорить об объективности в судебном деле Нафтогаза и Газпрома - не стоит.

Жаль, что "Интерфакс" (который уважаю и люблю ставить в качестве источника новостей) периодически выходит за рамки объективизма и немного впадает в "переможинизм". Интересно видеть заголовок: "Шансы "Газпрома "эффективно отменить решение Стокгольмского арбитража объективно небольшие ". Вот она - победа! Будто юристы это утверждают.

В то же время, кто имеет дело с юристами, то только посмеется, поскольку хороший юрист - очень осторожный юрист. К тому же, заглянув в глубину новости, начинаешь понимать, что победой здесь и не пахнет. Можно только догадываться – или и знать - что не попало в новости. Поэтому заголовок должен быть следующим: "Судебный конфликт Нафтогаза и Газпрома является бесперспективным из-за его политизации".

Один из главных выводов - юристы предполагают, что процесс будет затягиваться, и когда, а, главное, каким результатом он завершится - они не решаются прогнозировать.

Возьмем только для примера несколько оценок юристов из новости "Интерфакса".

1. "Однако насколько суды будут готовы рассматривать такие заявления (о выполнении решения) до окончания процедуры обжалования, зависит от устойчивой национальной судебной практики", - отметил старший юрист международной арбитражной и судебной практики юридической фирмы "ЕПАП Украина" Александр Волков.

Стало быть, сам факт оспаривания решения неизвестно каким результатом завершится, но и Украина не сможет пойти в суды других стран с требованием ареста имущества. Слова "устойчивая национальная практика" означают человеческим языком, что даже при условии окончательного решения страна может просто отказать выполнять такое решение, апеллируя различными факторами - от вопроса национальной безопасности до экономических потерь.

В качестве примера, даже если наш партнер (или уже не партнер?) Польша будет рассматривать вопрос о судьбе активов - а это совместная на 50% компания EuroPolGas, - то даже не стоит сомневаться, что все юридические "команды" "Нафтогаза" получат команду "гулять лесом". Потому что как Польша сможет выбросить своего партнера "Газпром" из транзитного бизнеса, если от России зависит, будет там газ или нет. Вот так, легким движением бизнес-дело превращается в дело политическое.

2. "Можно оценивать шансы украинской компании как значительные. Даже в случае отмены указанного арбитражного решения некоторые страны все же будут открыты для выполнения отмененного арбитражного решения, однако шансы выполнить его значительно снизятся", - сказал старший юрист международной арбитражной и судебной практики юридической фирмы " ЕПАП Украина "Александр Волков.

Здесь уже осторожные юристы прямо признают возможность отмены решения. Интересно, не так ли? Измена чистой воды – подняли шум бы в "Нафтогазе". И в таких условиях тем более снижается возможность получить что-то от национальных судов хоть Венгрии, хоть Великобритании.

3. "Поэтому с юридической токи зрения алгоритм действий в связи с исполнением решения Стокгольмского арбитражного суда по спору "Нафтогаз"/"Газпром" понятный и практически реальный", - считает управляющий партнер адвокатского объединения "Сытнюк и партнеры" Константин Сытнюк.

Так-так, а что мы имеем здесь? Юрист говорит следующее: алгоритм действий с юридической точки зрения реальный. Но вот как будет дальше - неизвестно. Забегая вперед скажу - и этот юрист также ссылается на некие "политические" факторы.

4. "В этом деле есть еще и политическая составляющая, влияние которой в последние годы явно превалирует над юридической", - говорит управляющий партнер адвокатского объединения "Сытнюк и партнеры" Константин Сытнюк.

Вот, собственно, и она - политика. Все то, что боялись и избегали говорить о суде в Стокгольме в течение 2014-2018 гг., и начали говорить только сейчас. Оценка юристов по решению арбитража, - которые, к слову, имеют перед собой целую папку примеров - решение было, есть и будет иметь политическое измерение. И о какой тогда объективности можно говорить?

5. "Нафтогазу" придется пройти все процедуры принудительного исполнения такого решения в соответствии с механизмами. При этом на прохождение исполнительных процедур в таких странах также будет влиять политический фактор", - заявил управляющий партнер адвокатского объединения" Сытнюк и партнеры "Константин Сытнюк.

И опять политика. И на этот раз более прямо юрист говорит фактически следующее: давайте-давайте, проходите все процедуры и где-то на последнем этапе вас красиво и политически пошлют подальше. Если юристы не скрывают такого настроения, то можно только представить, как будут реагировать на возможные суды "Нафтогаза" в Германии, Италии, Франции.

6. "В этом контексте необходимо также знать, как именно выписано решение арбитража, что именно оно предусматривает в части взыскания и нуждается ли оно в дополнительном уточнении ", - отметил управляющий партнер адвокатского объединения "Сытнюк и партнеры" Константин Сытнюк.

А вот и чисто технический аспект дела, и на чем лично я всегда акцентировал внимание журналистов - надо видеть сам текст решения, чтобы понять шансы "Газпрома" действительно оспорить решение и все "обнулить". Сам факт возможных отдельных нюансов об условиях взыскания или необходимости получать отдельные решения национальных судов - это все может на многие годы затянуть процесс. А там - или ишак сдохнет, или падишах.

7. Нужно быть готовыми ко всяческим приемам затягивания процесса признания и исполнения решения Стокгольмского арбитража, в том числе и путем всевозможных обжалований со стороны "Газпрома", - считает управляющий партнер адвокатского объединения "Сытнюк и партнеры" Константин Сытнюк.

Логическое завершение. Процесс будет затягиваться и оспариваться. Позиция юристов более чем однозначная - никакая это не победа "Нафтогаза". Из Украины будут дальше выкачивать миллионы долларов на бесперспективные суды. В "Нафтогазе" только оттягивают свой конец. А главные вопросы для Украины - что будет с ГТС, кто и будет ли вообще заниматься транзитом газа, по какой цене будем покупать газ, какие тарифы будет платить население - все это покрыто мраком.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, сооснователь Института энергетический стратегий

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Газпром газ Нафтогаз гтс Стокгольмский арбитраж
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