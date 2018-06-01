Новинки "Книжного Арсенала" для детей: что почитать на ночь и взять в дорогу

Показать детям, что такое море книг, сегодня можно на книжном форуме в Киеве. Тем более в этом году для малышей отведено несколько отдельных залов.

Нырнуть, но не утонуть – именно так говорят маленькие читатели о помещении "Книжного Арсенала", заполненного самыми разными книгами – работами украинских авторов, переводной литературой, комиксами, раскрасками и арт-буками. Ныне издатели представили как новых авторов, так и работы уже хорошо известных. Например, "Видавництво старого Лева" специально к выставке выпустило последний роман из серии Льюиса Хокинга "Джордж і блакитний супутник" и лучшую детскую книгу Норвегии – "Антон и другие несчастья" Гюдрун Скреттинг, а "Книголав" перевело сборник сказок об известных женщинах – "Казки на ніч для дівчат-бунтарок".

У стендов издательств мы спросили, какие новинки они подготовили специально для "Книжного Арсенала".

Секреты с барахолки

"Мануэла – прекрасная женщина. Она ходила по всем барахолкам и собирала разные, казалось бы, ненужные детали, создавала из них фигуры животных, насекомых, предметы и делала их фотографии. Позднее из всего этого получилась книжка", - рассказывает нам Анастасия, менеджер по продажам издательства "ArtBooks" о работе графического дизайнера Мануэла Анкутичи "Я бачу! А ти? Невгамовний зоопарк".

Продавец листает страницы, и на каждой новой возникают то игуана, то слон, то бабочка. Большие изображения составлены из мелких деталей. Что-то из плоских игрушек, что-то из камней, что-то из игрушечных машинок. Даже листочкам с деревьев разных цветов и форм, а также кусочкам овощей нашлось место.

"Рядом с каждым изображением - небольшой стих с заданием – найти маленькую деталь. Вот, например, здесь надо искать единорога", - продолжает Анастасия. Она уверена, книга рассчитана на детей от пяти лет, но может быть интересна и взрослым.

"К нам приходила пара с трехлетним ребенком. Родители говорят, что хотят купить уже новую книжку с фигурками в виде транспорта. А мы ее только начали переводить. Мама так расстроилась и эмоционально рассказывала, как они с мужем с удовольствием рассматривают картинки и выполняют задания, пока их ребенок играется".

По мнению издателей, книга "Я бачу! А ти? Невгамовний зоопарк" может научить ребенка быть усидчивым, внимательным и терпеливым.

Поезд в детские сны

Бестселлер "The New York Times", изданный также "ArtBooks", - "Потяг-Дрімотяг" - продолжение истории "Спи міцно, моє будівництво".

Новая книга о том, как любимые детьми игрушки-зверушки собираются в длительное и увлекательное путешествие – сон. С собой берут и мячики, и леденцы, и мороженое. Историю можно начинать читать уже тогда, когда ребенок вечером начинает собирать игрушки перед сном.

"У автора этой книги - Шерри Даски Ринкер – трое детей. Младший сын - очень активный, и любит истории о транспорте, - рассказывает менеджер издательства Анастасия. – Однажды вечером мама предложила прочитать книгу о машинах. После чего ребенок увлекся игрой, и даже не думал спать. И тогда мама подумала, почему бы не написать книгу о транспорте, после прочтения которой, дети могут засыпать. Шерри с сыном придумали эти истории вместе. Дальше автор нашла Тома Лихтенгельда, который нарисовал прекрасные иллюстрации. В результате книги стали бестселлерами".

К слову об иллюстрациях, в книге "Потяг-Дрімотяг" они просто чудесные! Мягкие ночные цвета как бы приглашают детей в путешествие сна – сразу хочется залезть под мягкое одеяло и сладко уснуть. Как и поступили еще недавно прыгающие кенгуру, обезьянки и зайцы.

"Шафа під сливою"

Это книга Алины Штефан – история о том, как две девочки попадают в волшебный шкаф. О ком бы или о чем бы они в нем не подумали – в тех и превращаются.

"Вот одна из девочек стала паучком, а другая – кузнечиком, - листает страницы Дарына Мартынова, представительница издательства "Vivat". – А вот здесь одна из девочек просит даже и не вспоминать журнал "National Geographic", потому что боится превратиться в каких-то экзотических животных. В результате – они становятся пингвинами. Интересно, что в книге раскрывается не только история, но и рассказывается о животных, насекомых, полетах на дирижабле. То есть девочки не просто фантазируют, а и на своей шкуре чувствуют, как фантазии превращаются в реальность именно в этом волшебном шкафу. В конце книжки даже есть рекомендации, как "пользоваться" шкафом".

Иллюстратор - Марьяна Микитюк. "Ее тема – животные и растения, поэтому Марьяне так удачно удалось показать эту историю, - уверена Дарына. – И смотрите - какая крутая верстка! Множество выделений, разные шрифты, чтобы детям было интересно читать. Книга учит мечтать, познавать мир и ничего не бояться".

Поиграть в прятки с монстрами

Тему шкафа и страхов в нем продолжает книга "Монстри, що живуть у шафах" издательства "Фонтан казок".

"Главные герои – Ивасык и Васылынка любят играть в прятки, - пересказывает историю, написанную Олегом Чаклуном, главный редактор издательства Иван Андрусяк. - Но рядом с ними в доме живут и монстры, которые тоже любят играть в прятки. Дети боятся монстров, а монстры - детей. И вот однажды случилось так, что девочка Васылынка и монстр Малюк, прячась, встретились в одном шкафу. И начали общаться".

Эта книга – о детских страхах и о том, как с ними справиться, не высмеивая опасения ребенка.

Интересная деталь – все иллюстрации сделаны с помощью вышивки. Андрусяк рассказывает, что это уже второй случай сотрудничества "Фонтана казок" и косивской художницы Оксаны Липки.

"Афиновий ведмедик. Календар мрійників"

Этот медвежонок "афиновый" - совсем не потому, что родом из Афин. Все еще гораздо романтичнее. Он – ягодный, фиолетовый, черничный, по-украински - "афиновый".

"Каждый черничный медвежонок, когда подрастет, должен отправиться в путешествие, чтобы узнать мир и самого себя", - объясняет главный герой книжки Анастасии Волховской. Он не спит зимой, потому что знает, что зима – время чудес, удивляется, что на подоконниках могут расти помидоры, а клубнику называет "ароматными сердечками".

"Посмотрите на эти чудесные акварельные иллюстрации! – говорит представитель издательства "Vivat". Они так хорошо дополняют историю о медвежонке и его календаре".

Каждый день месяца афиновый пушистик находит время для какого-то важного дела. Например, 26 января для него – день разговоров о детстве дедушки, 15 апреля – день охоты на воздушные шары, а 8 декабря – день составления карт придуманных стран.

"То есть каждый день можно создавать себе праздник, а на примере календаря медвежонка, придумать свой и нарисовать его", - говорит Дарына Мартынова.

Создаем музей вместе

"Як творити галерею" - книга о том, как устроены и организованы музеи и галереи, - рассказывает Ирина Горобец у стенда "ВСЛ". – Иллюстратор Дэвид Бём и писатели Ондржей Червь, Ростислав Коричанек и Мартин Ванек представляют историю возникновения галереи. Из книги можно узнать, кто такой администратор галереи и коллекционер, что такое инвентарная опись, можно ли считать замаринованную акулу настоящими произведениями искусства, побывать в кабинете искусства и курьезов".

После прочтения дети смогут смотреть на музей не как на скучное, замершее пространство, а как на живой организм, или даже дом, в котором происходят интересные встречи.

Куриная история

"Чорна-чорна курка" - эта веселая история о черной курице, которая отличалась от всех других. Акцент в ней сделан на том, что быть другим, не похожим на остальных – тоже хорошо", - продолжает рассказывать о новинках менеджер по продажам издательства "ВСЛ" Ирина Горобец.

Курица в истории, написанной известной писательницей Галиной Вдовиченко, может быть и редактором "Чорнокуркивського вестника", и танцовщицей фламенко, и жительницей высокого ореха. Ее жизненный девиз - "Курицу с курса не собьешь!".

Иллюстратором книги стала Наталья Гайда. Ее черная курица с характером. Без таких рисунков история была бы незавершенной.

С идеей о феминизме

"Казки на ніч для дівчат-бунтарок" - это сто историй знаменитых женщин со всего мира, придуманные итальянскими предпринимательницами Еленой Фавилли и Франческой Кавалло. Иллюстрации к каждой из них нарисовали так же женщины – 60 художниц из разных уголков Земли, - рассказывает менеджер по продажам издательства "Книголав". - Это такие сказки о жизни реальных и часто очень серьезных людей - космонавток, спортсменок, изобретательниц, руководительниц государств, писательниц, художниц".

Некоторые из героинь жили давно, некоторые – наши современницы. Некоторые известны всему миру, а о некоторых хотели не вспоминать. Но каждая из них по-своему изменяла мир. Среди имен: Фрида Кало, Хатшепсут, Анна Политковская, Серена Уильямс, сестры Бронте, Мэри Шелли, Бейонсе.

Каждая история занимает не более одной страницы.

Интересно, что в мае 2016-го эта книга стала одной из самых успешных издательских работ на платформе креативных проектов Kickstarter - инициатива собрала 675 тысяч долларов, что превысило заявленную цель более чем в десять раз. За год книгу перевели на 30 языков.

"Слушаем сердцем"

"Серия книг под названием "Слушай сердцем", - рассказывают нам у стенда издательства "Ранок". - Она помогает родителям рассказать детям простыми словами о сложных вещах, а детям - справляться с деструктивными эмоциями: страхом, одиночеством, злостью, жадностью, завистью или чувством вины за конфликты взрослых. Например, история "Суперклей для вазы" о том, как мама с папой ссорятся и разбивают вазу. Ребенок думает, что родители поссорились из-за вазы, поэтому ищет клей, чтобы вазу склеить. Тогда, мол, и родители ругаться не будут. А тем временем родители видят, что делает их ребенок, и понимают, что надо меньше спорить. Еще одна новая книга - "Большое сердце". Она рассказывает о мальчике с больным сердцем. Он ищет человека с большим сердцем, у кого его можно одолжить. Но пока ищет, встречает друзей и даже животных, и понемногу отдает им свое. И в конце ему говорят: это у тебя большое сердце!".

Третья новинка серии - "Моя Ба". Книга учит детей правильно реагировать на насмешки и справляться со стыдом. Бабушка главного героя уже очень стара и поэтому плохо ходит, говорит и видит. Над ней постоянно смеются другие дети, что доставляет боль ребенку. Но ведь дружба с любимой "Ба" побеждает все невзгоды.

Любимые стихи

Третий том "Улюблених віршів" выпустило издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". В нем - всего более 150 стихов украинских и иностранных поэтов – Лины Костенко, Павла Тычины, Миколы Винграновского, Леонида Глебова.

Разумеется, книга с рисунками лучших украинских иллюстраторов. Среди них ­- номинант на премию им. Астрид Линдгрен 2018 Кость Лавро и художница истории о драконах Катерина Штанко.

Татьяна Катриченко