Порошенко рассказал о важности Украины для Европы

Без независимой Украины в Европе было бы меньше мира, утверждает Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко заявил, что в Европе было бы меньше мира без самостоятельной Украины.

Европейский союз без украинского государства не будет завершенным проектом, рассказал глава страны в Киеве на Майдане Независимости, выступая по случаю Дня независимости Украины, пишет УНИАН.

"Евросоюз без Украины не будет завершенным проектом. Без независимой и самостоятельной Украины мира в Европе было бы меньше", — отметил президент.

Ранее Петр Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной независимости Украины и подчеркнул, что граждане государства являются "сплоченной несгибаемой нацией". Напомним, в Киеве 24 августа по случаю праздника на Крещатике в 10:00 начался военный парад.