"Порошенко абсолютно обосрался": журналист объяснил, почему договор о дружбе с РФ разрывают только теперь

Почему договор о дружбе с РФ Порошенко разрывает только теперь / УНИАН

Заявление президента Украины Петра Порошенко о начале разрыва договора о дружбе с Россией журналист Александр Дубинский считает актом отчаяния: по его мнению, у главы государства просто закончились инструменты для собственного пиара.

"Почему он делает это лишь спустя четыре года? Почему он не сделал этого раньше? Просто, к сожалению, у него не осталось более никаких инструментов для собственного пиара. Он лишен всех возможностей, чтобы показать, что он хотя бы что-то делает", – заявил Дубинский во время трансляции у себя в Facebook.

По его словам, Порошенко "абсолютно обосрался, и теперь высасывает из пальца информационные поводы, чтобы появиться на страницах СМИ".

Журналист напомнил, что помимо договора о дружбе с Российской Федерацией существуют:

изменения в Конституции Украины, которые разрешают Черноморскому флоту РФ пребывать на территории Украины;

Харьковские соглашения, проголосованные во время экс-президента Виктора Януковича, которые позволяют российскому флоту арендовать военные базы в Крыму еще на протяжении 5 лет.

"Почему-то за четыре года активных боевых действий на востоке Украины никто так и не додумался до того, что нужно денонсировать эти соглашения, изменения в Конституцию… И только сейчас Порошенко о них вспомнил. Почему? Повторюсь: потому что у него нет более других поводов выпендриваться и пиариться. Он пустышка. Ноль", – считает Дубинский.

По его мнению, пройдет немного времени – и нынешний президент начнет заново открывать те же детские сады, которые открывал год назад.

Напомним, в РФ прокомментировали возможный разрыв договора о дружбе с Украиной. Разрыв договора позволит России осуществлять те или другие сделки без оглядки на Украину.