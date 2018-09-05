Украинцам нечего делать в России - Омелян

Омелян настаивает на прекращении сообщения Украины с Россией / УНИАН

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что при нынешних обстоятельствам украинцам в России делать нечего.

"Возможно, не все разделяют мое мнение, но я убежден: мы или воюем, или ездим. Украинцам нечего делать в России", – заявил в интервью изданию "Главком", говоря о прекращении железнодорожного сообщения со страной-агрессором.

При этом всем выступающим против идеи перекрытия ж/д сообщения с РФ , заявил Омелян, стоит поехать в зону боевых действий добровольцами или подписать контракт с ВСУ.

"Это будет честно в ситуации, когда мы находимся в украино-российской войне. Если нет, всегда есть выбор – работать в Украине, работать в ЕС, где платят больше, где комфортнее, где нет рисков, что вас арестуют правоохранительные органы страны-агрессора", – подытожил Омелян.

Читайте также"В Россию ездить нечего": министр Омелян призвал украинцев стремиться на заработки в ЕвропуОмелян заявил, что у его жены тоже-де был прибыльный бизнес в России, от которого она во время агрессии РФ отказалась.

"И никакой трагедии не произошло. Я считаю, что это низко, когда страна воюет, люди гибнут, ездить в Россию и рассказывать о семье, о бизнесе, каком-то общем культурном прошлом – его не было, это всегда была оккупация", - возмущенно заявил министр.

Ранее сообщалось о том, что СМИ раскрыли содержание исторического документа Омеляна о пассажирском транспортном сообщении с РФ, а также о том, что его супругу "подловили" на торговле в России.