Тука назвал главную задачу России по выборам в Украине

7 октября 2018, 10:50

На Донбассе до выборов не будет обострения боевых действий, практически уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Георгий Тука сообщил, что РФ хочет провести пророссийских кандидатов как на пост президента Украины
РФ хочет провести пророссийских кандидатов как на пост президента Украины, сообщил Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что сейчас главная задача РФ — провести пророссийских кандидатов как на пост президента нашей страны, так и максимально возможно в Верховную Раду (выборы запланированы в 2019 году).

Россия сейчас сконцентрировала все свои усилия именно на игре на политическом фронте в украинском государстве, рассказал чиновник во время чата на "Главреде".

"Я уже говорил, что практически уверен, что до выборов не будет эскалации боевых действий на востоке Украины. Это не в интересах России", — отметил собеседник.

По его словам, главная задача Москвы сейчас — провести пророссийских кандидатов как на пост президента Украины, так и максимально возможно в Верховную Раду, они впоследствии должны будут лоббировать те сценарии, которые разработают в Кремле, и внедрять их на территории нашего государства.

Читайте такжеЭксперт рассказал о новом гибридном сценарии Суркова по УкраинеТука добавил, что Россией "осуществляется целый комплекс мероприятий: продвижение "своих" политических проектов, дискредитация украинских политических проектов, дестабилизация ситуации на региональном уровне, сталкивание регионов между собой, дискредитация власти и государственных идей (например, борьба с коррупцией, процесс децентрализации, реформа здравоохранения)". 

"Я очень не хотел бы думать, что какой-либо прокремлевский кандидат может возглавить нашу страну, но то, что в парламенте могут, кроме ярко выраженного "Оппозиционного блока", появиться еще какие-то отголоски "русского мира", к сожалению, могу допустить", — сказал он.

"С моей точки зрения, определенная часть вины лежит на политическом руководстве нашей страны, которое не нашло в себе силы уничтожить ту политическую прослойку, которая сейчас используется нашим врагом — Россией — для дестабилизации ситуации в нашей стране", — заявил замминистра.

Напомним, в Украине в 2019 году запланированы выборы президента, а позже — в Верховную Раду. Журналист Сергей Рахманин считает, что в нашей стране Кремль сделает упор, в первую очередь, на парламентскую кампанию.

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Россия русский мир Украина выборы Георгий Тука
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