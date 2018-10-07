Тука назвал главную задачу России по выборам в Украине

РФ хочет провести пророссийских кандидатов как на пост президента Украины, сообщил Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что сейчас главная задача РФ — провести пророссийских кандидатов как на пост президента нашей страны, так и максимально возможно в Верховную Раду (выборы запланированы в 2019 году).

Россия сейчас сконцентрировала все свои усилия именно на игре на политическом фронте в украинском государстве, рассказал чиновник во время чата на "Главреде".

"Я уже говорил, что практически уверен, что до выборов не будет эскалации боевых действий на востоке Украины. Это не в интересах России", — отметил собеседник.

По его словам, главная задача Москвы сейчас — провести пророссийских кандидатов как на пост президента Украины, так и максимально возможно в Верховную Раду, они впоследствии должны будут лоббировать те сценарии, которые разработают в Кремле, и внедрять их на территории нашего государства.

Читайте такжеЭксперт рассказал о новом гибридном сценарии Суркова по УкраинеТука добавил, что Россией "осуществляется целый комплекс мероприятий: продвижение "своих" политических проектов, дискредитация украинских политических проектов, дестабилизация ситуации на региональном уровне, сталкивание регионов между собой, дискредитация власти и государственных идей (например, борьба с коррупцией, процесс децентрализации, реформа здравоохранения)".

"Я очень не хотел бы думать, что какой-либо прокремлевский кандидат может возглавить нашу страну, но то, что в парламенте могут, кроме ярко выраженного "Оппозиционного блока", появиться еще какие-то отголоски "русского мира", к сожалению, могу допустить", — сказал он.

"С моей точки зрения, определенная часть вины лежит на политическом руководстве нашей страны, которое не нашло в себе силы уничтожить ту политическую прослойку, которая сейчас используется нашим врагом — Россией — для дестабилизации ситуации в нашей стране", — заявил замминистра.

Напомним, в Украине в 2019 году запланированы выборы президента, а позже — в Верховную Раду. Журналист Сергей Рахманин считает, что в нашей стране Кремль сделает упор, в первую очередь, на парламентскую кампанию.