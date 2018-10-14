Автокефалия УПЦ: Климкин предупредил, что Россия серьезно оживит усилия по расшатыванию Закарпатья

Россия способна увеличить свои усилия по дестабилизации ситуации на Закарпатье из-за предоставления УПЦ автокефалии в десятки раз, полагает Павел Климкин / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Российская Федерация может в десятки раз увеличить усилия по расшатыванию ситуации в Закарпатской области в связи с предоставлением Украинской православной церкви томоса об автокефалии.

Закарпатские венгры понимают, что ситуация, сложившаяся в отношениях нашей страны и Венгрией из-за закона об образовании, выгодна РФ, рассказал чиновник на пресс-конференции в Ужгороде после встречи с представителями венгерской общины региона, пишет УНИАН.

"Одно из моих обращений к венгерским друзей было очень простое — Россия сейчас, с принятием решения об автокефалии украинской церкви, увеличит свои усилия по дестабилизации ситуации здесь не в два, не в три раза, а, наверное, в десятки раз", — заявил глава МИДа.

Читайте такжеКлимкин пообещал дать разрешение на назначение нового посла Венгрии в УкраинеМинистр посоветовал закарпатским венграм быть бдительными, сконцентрированными и стараться не раскручивать эмоции там, где это способствует РФ.

"Даже представители венгерской общины говорили об этом на сегодняшней нашей встрече, понимая, что нынешняя ситуация, она вредит 100% венграм, вредит Украине, но выгодна России. Что всем понятно, каким образом происходили последние провокации", — добавил Климкин.

"Одна провокация была организована из Приднестровья непосредственно, другая провокация была организована польскими правыми, и понятно, кто ими руководил", — подчеркнул он. Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто говорил, что закон Украины "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, "ударил" по правам национальных меньшинств.

Чиновник пригрозил, что венгерское государство будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах нацменьшинства".

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.