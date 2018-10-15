Поставить заслон России: военный эксперт назвал важного морского союзника Украины

15 октября 2018, 03:40

Румыния является самым активным членом НАТО, который пытается противодействовать России.

Провокация РФ в Азовском море
Российские военные в Азовском море / Фейсбук Б.Бабина

РФ стремится превратить Черное и Азовское моря в российское море, вытолкать оттуда страны НАТО и создать так называемые зоны отчуждения, чтобы контролировать Черное море и прилегающие территории и корабельными средствами, и средствами огневого поражения.

"Благодаря размещению в Черноморском флоте подводных и надводных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" они контролируют радиус до 1,5 тысяч километров. Из-за существования договора между Украиной и Россией корабли третьих стран вообще не могут зайти в Азовское море без разрешения России... Поэтому сейчас, по моему мнению, этот договор вреден для Украины как раз из-за ограничения возможностей получить помощь от НАТО", - подчеркнул заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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При этом он назвал Румынию самым активным членом НАТО, который пытается противодействовать России, и фактически ближайшим союзником Украины в Черном море.

"Украина и Румыния могут вместе, при поддержке тех же США, как раз создать ту группу стран, которая будет противодействовать России в Черном море. Думаю, что Украине нужно углублять отношения с Румынией, в том числе в военно-морской сфере", - написал Самусь в материале на "Апострофе".

Напомним, накануне Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Ранее в ВМС заявили о том, что из-за российской угрозы на побережье Азовского моря будет украинская военная база.

Как известно, 12 октября в Азовском море пограничники РФ задержали украинских рыбаков.

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Россия Украина Румыния Черное море Азовское море
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